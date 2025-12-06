Proponen reformas para frenar la explotación infantil digital con IA

CDMX.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes generen, alteren o difundan material sexual que represente a menores utilizando inteligencia artificial (IA), profundas técnicas digitales o simulaciones audiovisuales.

La propuesta —turnada a la Comisión de Justicia— plantea reformas al Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos

De aprobarse, el nuevo marco legal impondría penas de siete a 12 años de prisión y multas de 800 a 2 mil días para quienes fabriquen mediante IA material sexual o de exhibicionismo con menores, aun cuando no se utilice material real.

Igualmente, la iniciativa busca sancionar a quienes almacenen, publiquen, distribuyan, usen o comercialicen dicho contenido por medios electrónicos, digitales o tecnológicos.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece familia coahuilense en choque contra camión, en Mina, Nuevo León

Los legisladores argumentan que el avance acelerado de la tecnología digital ha generado un “vacío normativo”, que criminales aprovechan para crear material hiperrealista —como deepfakes— que representa abuso infantil, lo que requiere actualización urgente del marco jurídico.

Además, el PVEM propone instaurar mecanismos de control parental obligatorio para proveedores de servicios digitales e internet, con el fin de prevenir el acceso de menores a contenidos nocivos, así como regular estrictamente la verificación de edad en plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Gertz Manero aún sin país como embajador, dice Murat

Particular énfasis se pone en reconocer que, aunque la IA abre posibilidades legítimas en educación, salud o entretenimiento, su uso indebido con fines de explotación sexual representa un riesgo “grave, real y creciente” para la infancia y adolescencia.

Con esta iniciativa, el PVEM busca cerrar lagunas legales, reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, y enviar un mensaje claro de que México perseguirá con todo el peso de la ley a quienes violen su integridad, incluso en espacios virtuales. Con información de El Universal