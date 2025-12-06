Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos

/ 6 diciembre 2025
    Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
    Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general. /FOTO: CUARTOSCURO

Ante una multitud la Mandataria convocó a consolidar un ‘renacimiento’ nacional y respondió a acusaciones de la oposición con un llamado a mantener viva la esperanza

CDMX.- Este sábado 6 de diciembre de 2025, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un mitin masivo en la Plaza de la Constitución, en conmemoración del séptimo aniversario del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T).

A las 11:15 horas la mandataria subió al templete ante un mar de simpatizantes que la recibió con gritos de “Presidenta, presidenta”. “No estamos solos. Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, independiente y soberano”, declaró, mientras la multitud respondía con el grito tradicional de “primero los pobres”.

Sheinbaum enfatizó que este gobierno representa una transformación ética del poder: “El servidor público nunca está por encima del pueblo”, afirmó, y llamó a consolidad un “renacimiento de México” desde la honestidad, la convicción y el compromiso social.

Durante su discurso, la presidenta desestimó las críticas recientes de la oposición y lo que llamó “campañas sucias” —acusaciones sobre crisis democrática, represión o pérdida de libertades—, y defendió que bajo su administración se realizan elecciones limpias, existe revocación de mandato y se garantiza la democracia.

Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general, al afirmar que “México es ejemplo ante el mundo” y que la 4T continuará su proyecto de transformación desde el pueblo hacia el país.

El acto, que congregó a cientos de miles de personas según reportes oficiales, estuvo acompañado por miembros de su gabinete, gobernadores afines y simpatizantes de su partido, reforzando la imagen de respaldo popular y unidad política.

Con este evento, Sheinbaum busca consolidar su liderazgo y proyectar fortaleza frente a críticas y manifestaciones recientes —incluyendo protestas juveniles de sectores inconformes—, confirmando su estrategia de gobernar con el respaldo popular como pilar de su mandato. Con información de Excelsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

