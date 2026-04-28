Rebasan alimentos procesados límite legal de grasas trans en México

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 abril 2026
    Rebasan alimentos procesados límite legal de grasas trans en México
    Un estudio del INSP identificó incumplimientos en alimentos de alto consumo por exceso de ácidos grasos trans. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Alimentos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INSP

La investigación advierte diferencias entre lo reportado en etiquetas y lo detectado en análisis de laboratorio

CDMX.- El Instituto Nacional de Salud Pública detectó que al menos 25% de alimentos procesados analizados en México contiene niveles elevados de ácidos grasos trans, cuyo consumo se asocia con mayor riesgo de diabetes tipo 2, colesterol alto y enfermedades cardiacas.

El estudio revisó 20 tipos de alimentos de alto consumo en el país y concluyó que parte de la industria incumple la normatividad aplicable sobre el contenido permitido de ácidos grasos trans.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inicia-desbandada-de-diputados-de-morena-por-candidaturas-OC20332518

La Ley General de Salud establece que este tipo de productos debe contener menos de 2% de ácidos grasos trans, pero los investigadores encontraron niveles superiores en artículos como manteca vegetal Inca, frijoles refritos Isadora negros, Doritos Nachos y aceite vegetal 123.

El análisis también identificó que una hamburguesa Whopper con queso de una cadena internacional superó el límite de 2% de forma global y alcanzó 3.32% en muestras específicas recolectadas en Hermosillo, Sonora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pri-pide-citar-a-los-hijos-de-amlo-de-ebrard-y-al-ex-titular-de-marina-al-senado-EC20330370

El INSP señaló que dos de cada tres productos reportaron en sus etiquetas nutrimentales una cantidad menor de ácidos grasos trans a la identificada mediante pruebas de laboratorio.

La investigación ubicó diferencias entre etiqueta y laboratorio en productos como galletas Marías de Gamesa, margarina Aurrerá, margarina Primavera, Doritos Nachos y sustitutos de crema en polvo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/tras-feminicidio-proponen-carcel-por-enganar-con-supuestas-vacantes-laborales-CD20328497

El estudio encontró que 19% de los productos analizados reportó cero contenido de ácidos grasos trans en sus etiquetas nutrimentales, por lo que no presentó el sello de advertencia correspondiente.

La investigadora Claudia Ivonne Ramírez afirmó que esos productos sí contienen dicho ingrediente y en cantidades relevantes, por lo que llamó a fortalecer la vigilancia del etiquetado y del cumplimiento legal.

El INSP advirtió la necesidad de reforzar la regulación, el monitoreo y la supervisión del contenido de ácidos grasos trans en alimentos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Salud y de la Norma Oficial Mexicana 051.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INSP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La mejora genética del venado cola blanca ha elevado el valor cinegético en el noreste del país.

Crece ganadería cinegética en el noreste del país, pero enfrenta riesgo sanitario
La propuesta plantea eliminar el cobro de ISR sobre el reparto de utilidades que reciben trabajadores.

Llama Luz Elena Morales a exentar del ISR el pago de utilidades a trabajadores
La iniciativa impulsada por Luz Elena Morales obliga a municipios y dependencias estatales a adecuar reglamentos, protocolos y acciones para garantizar una vida libre de violencia y mayor equidad laboral.

Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva
La boutique “Casa Edith” continúa en operaciones mientras avanza la indagatoria por el presunto desfalco.

Acusan desfalco por más de 2 millones de pesos en boutique de Monclova
El alcalde Javier Díaz encabezó el arranque de los Juegos Municipales, con la participación de adultos mayores de distintos sectores.

Arrancan Juegos Municipales del Adulto Mayor 2026 en Saltillo
Cola larga

Cola larga
true

La 4T, un régimen absolutista
Morales dijo que la neutralización de uno de sus líderes pegará a la cadena de suministros del CJNG.

Desestabiliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina