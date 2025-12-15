Riva Palacio: Indaga Estados Unidos vínculos con el narco en el gobierno de Maru Campos en Chihuahua
Las pesquisas de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México no se limitan a Morena; de acuerdo con el periodista, Washington tiene bajo la lupa a la administración de la panista Maru Campos, por presunta vinculación institucional con el crimen organizado
CDMX.- Las investigaciones que realiza Estados Unidos sobre la narcopolítica en México no es exclusiva a gobiernos de Morena, revela el periodista Raymundo Riva Palacio, sino que alcanzan a los de la oposición, como es el caso de Chihuahua, que encabeza la panista Maru Campos.
De acuerdo con lo señalado hoy por el editorialista en su columna “Estrictamente Personal”, en EU existen fuertes sospechas de una vinculación institucional con el crimen organizado en la administración de Campos.
Sin mencionar su nombre, Riva Palacio recuerda el caso de Arturo Zuany Portillo, fiscal antisecuestros de Chihuahua, a quien recientemente el Departamento de Estado le canceló la visa. También adelanta que “otro (funcionario), todavía de mayor rango, está próximo a perderla”.
Incluso, no se descarta que la propia gobernadora pueda enfrentar una medida similar, lo que la convertiría en la segunda mandataria estatal a la que el gobierno de Donald Trump le revoca ese documento en México, como ya lo hizo con Marina del Pilar Ávila, de Baja California.
El periodista también señala en su columna que una de las situaciones que ha encendido las alertas en Washington sobre la profundidad de la penetración criminal es en áreas clave de seguridad y procuración de justicia, donde Campos ha omitido hacer ajustes.
“Los Ceresos, que antes eran responsabilidad de la Fiscalía, ahora lo son de la Secretaría de Seguridad (...) Pero el cambio de mando en la responsabilidad no eliminó las sospechas sobre la vinculación institucional en Chihuahua con el crimen organizado.
“Al contrario, según lo que ha trascendido de las investigaciones en Estados Unidos, hay molestia contra la gobernadora Campos porque no ha hecho ningún ajuste en los cargos relevantes de la administración y procuración de justicia”, refiere.
EXTORSIÓN A MIGRANTES DETONÓ INDAGATORIA EN CHIHUAHUA
De acuerdo con Riva Palacio, las investigaciones del gobierno estadounidense en Chihuahua no son recientes, pero tomaron fuerza con el repunte de extorsiones a migrantes, un fenómeno que creció con las políticas de fronteras abiertas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.
“Al bajar la migración en la parte final del gobierno de Biden y al inicio de la administración Trump, las extorsiones y los secuestros se volcaron hacia los mexicanos, con una crueldad para forzar a pagos rápidos”, expone.
En su columna, señala que este negocio criminal –que supera las ganancias del tráfico de cocaína con alrededor de 100 millones de dólares mensuales– está ligado en Chihuahua a grupos como “La Línea”, asociada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que “controla el 80 por ciento del crimen en el estado”.
SOSPECHAS EU QUE EN CHIHUAHUA FINANCIEN CON DINERO SUCIO LA CAMPAÑA 2027
Otro elemento que inquieta a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con Riva Palacio, es la presunta utilización del dinero proveniente de extorsiones y secuestros para financiar campañas políticas, en especial la de la próxima gubernatura de Chihuahua en 2027.
“La gobernadora Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha: que el dinero sucio sea inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027”, refiere ante la fata de movimientos en puestos clave.
Las investigaciones en EU, refiere el editorialista, incluyen dos testigos protegidos del FBI que describen con detalle la colusión entre funcionarios y estructuras criminales. Además, también tendrían información sobre el control de actividades ilícitas desde centros penitenciarios, como el Cereso 3 de Ciudad Juárez, desde donde los reos controlas secuestros y extorsiones.
Riva Palacio advierte que, mientras no haya ajustes de fondo en las áreas de seguridad y justicia, el gobierno de Chihuahua enfrentará una presión creciente de Estados Unidos, que está “eliminando los límites para enfrentar a los cárteles”.