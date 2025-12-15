Riva Palacio: Indaga Estados Unidos vínculos con el narco en el gobierno de Maru Campos en Chihuahua

CDMX.- Las investigaciones que realiza Estados Unidos sobre la narcopolítica en México no es exclusiva a gobiernos de Morena, revela el periodista Raymundo Riva Palacio, sino que alcanzan a los de la oposición, como es el caso de Chihuahua, que encabeza la panista Maru Campos.

De acuerdo con lo señalado hoy por el editorialista en su columna “Estrictamente Personal”, en EU existen fuertes sospechas de una vinculación institucional con el crimen organizado en la administración de Campos.

TE PUEDE INTERESAR: La narcopolítica no sólo es morena, también es azul

Sin mencionar su nombre, Riva Palacio recuerda el caso de Arturo Zuany Portillo, fiscal antisecuestros de Chihuahua, a quien recientemente el Departamento de Estado le canceló la visa. También adelanta que “otro (funcionario), todavía de mayor rango, está próximo a perderla”.

Incluso, no se descarta que la propia gobernadora pueda enfrentar una medida similar, lo que la convertiría en la segunda mandataria estatal a la que el gobierno de Donald Trump le revoca ese documento en México, como ya lo hizo con Marina del Pilar Ávila, de Baja California.

El periodista también señala en su columna que una de las situaciones que ha encendido las alertas en Washington sobre la profundidad de la penetración criminal es en áreas clave de seguridad y procuración de justicia, donde Campos ha omitido hacer ajustes.

“Los Ceresos, que antes eran responsabilidad de la Fiscalía, ahora lo son de la Secretaría de Seguridad (...) Pero el cambio de mando en la responsabilidad no eliminó las sospechas sobre la vinculación institucional en Chihuahua con el crimen organizado.

“Al contrario, según lo que ha trascendido de las investigaciones en Estados Unidos, hay molestia contra la gobernadora Campos porque no ha hecho ningún ajuste en los cargos relevantes de la administración y procuración de justicia”, refiere.