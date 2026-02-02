Sheinbaum admite llamado firme a diputados de BC tras gira en San Quintín y video viral

CDMX.- Luego de que se viralizara un video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llama la atención a diputados locales de Baja California durante su gira por San Quintín, la mandataria explicó que el intercambio se originó por las carencias que observó en la región y afirmó que pidió a los legisladores reforzar su trabajo en territorio.

En conferencia, Sheinbaum rechazó que el episodio se tratara únicamente de un regaño, aunque reconoció que fue un llamado firme para no perder de vista las necesidades de la población. Señaló que San Quintín, recientemente constituido como municipio en Baja California, es una demarcación extensa, al precisar que de punta a punta son casi 500 kilómetros.

La presidenta describió a la zona como una región con una larga historia de producción agrícola basada en el trabajo de jornaleros, muchos de ellos migrantes internos provenientes de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Chiapas, además de comunidades indígenas mixtecas y triquis.

“Durante muchos años el problema de las y los jornaleros agrícolas fue que llegaban con sus familias a trabajar, había mucho trabajo infantil y además el uso de plaguicidas que afectan gravemente la salud”, explicó.

Sheinbaum sostuvo que durante su encuentro con la población constató condiciones de pobreza, precariedad laboral y falta de regularización de la vivienda. “Les pregunté cuántas horas trabajan y la mayoría más de ocho horas al día. Ganan por caja, no ganan un salario, y muchos de ellos no alcanzan siquiera el salario mínimo”, dijo.

Ante este panorama, recordó que el Gobierno federal da continuidad al Plan de Justicia para San Quintín, iniciado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual contempla la ampliación de un hospital, mejoras en centros de salud y escuelas, construcción de más preparatorias, rehabilitación de calles y la instalación de un centro integrador del Gobierno de México.

“Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín y uno de los temas centrales es un centro de justicia laboral, para que ahí se atienda todas las violaciones a los derechos laborales que se presenten”, afirmó.