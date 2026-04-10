Sheinbaum alista estrategia de salud mental en escuelas; pláticas semanales en prepas públicas del país

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa dirigido a atender la salud mental de jóvenes “va muy avanzado” y adelantó que las guías para estudiantes, maestros y padres de familia están “por salir”, junto con la atención y el fortalecimiento de la Línea de la Vida. En la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, la mandataria indicó que ya avanzan los programas piloto desarrollados en escuelas, principalmente en tercero de secundaria y en planteles de educación media superior, y que la estrategia será presentada tras una reunión prevista para la próxima semana.

“Ya está muy avanzado, ya avanza incluso los programas piloto que hemos desarrollado en las escuelas, sobre todo tercero de secundaria y las escuelas de educación media superior. Ya lo vamos a presentar, tenemos reunión la próxima semana y ahí ya cerramos el programa ya todos los lineamientos y ya lo podemos presentar aquí en la mañanera”, dijo. Sheinbaum señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementará pláticas sobre salud mental cada semana en todas las preparatorias públicas del país, a partir del trabajo que ya comenzó en algunos planteles.

Explicó que esa hora semanal, utilizada para orientar sobre el no consumo de drogas y en particular del fentanilo, se ampliará para abordar de forma general la situación que enfrentan adolescentes y jóvenes, incluido el uso racional y responsable de redes sociales. “Que se hable de los problemas de las y de los jóvenes... pero ahora va a ser mucho más amplio hablar, en general de la situación de los jóvenes, lo que enfrentan las y los adolescentes, el uso racional, responsable de las redes sociales, es un trabajo muy integral”, expresó.

La Presidenta indicó que en la estrategia han participado psicólogos y profesionistas de servicio social de distintas instituciones, y que el diseño y operación se coordina entre la SEP y el área de prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El programa fue planteado luego del ataque armado perpetrado por un adolescente en la preparatoria Anton Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde dos maestras perdieron la vida. El 25 de marzo, Sheinbaum calificó el caso como “muy doloroso” y sostuvo que la atención debe ir más allá de la sanción penal, al señalar la necesidad de abordar factores sociales y psicológicos.

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