Sheinbaum arremete contra Salinas Pliego: ‘Su estrategia de odio será contraproducente’

/ 21 noviembre 2025
    Sheinbaum arremete contra Salinas Pliego: ‘Su estrategia de odio será contraproducente’
    Reiteró que su administración actúa conforme a derecho y que las instituciones financieras y fiscales serán las encargadas de dar seguimiento al caso. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta sostuvo que su gobierno solo exige el cumplimiento de obligaciones fiscales y adelantó que Hacienda informará sobre el proceso contra el empresario

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia comunicativa del empresario Ricardo Salinas Pliego, basada -dijo- en “mucho odio”, ha resultado contraproducente para su propio consorcio. La mandataria advirtió que esta línea podría derivar en pérdidas económicas para su televisora, incluida la eventual salida de anunciantes.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que las acciones emprendidas por su gobierno contra Grupo Salinas responden exclusivamente al cumplimiento de la ley, particularmente en lo relacionado con el adeudo de impuestos. Señaló que no existe persecución política, sino un proceso fiscal en curso.

Aseguró que la postura editorial del grupo empresarial no solo ha sido en contra de ella y de su administración, sino también de Morena. En su opinión, se trata de una campaña que busca exacerbar el enojo social y que ha recurrido a señalamientos ofensivos.

“Ellos están queriendo seguir una línea muy ofensiva, no solamente contra la Presidenta y el Gobierno de México, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio”, enfatizó. Añadió que esta estrategia no ha logrado conectar con sectores juveniles, pese a los intentos del grupo mediático.

Sheinbaum afirmó que la mayoría de los jóvenes respaldan la llamada transformación y señaló que quienes no coinciden con su proyecto tienen derecho a disentir. Sin embargo, insistió en que la narrativa promovida por Grupo Salinas no representa a la generalidad del país.

La mandataria consideró que la línea editorial podría traducirse en pérdidas para la televisora. “Le va a ir generando cada vez más pérdidas. La verdad, pues a ver qué anunciantes siguen ahí”, expresó al cuestionar la sostenibilidad económica de ese enfoque comunicativo.

En cuanto al proceso fiscal contra el empresario, Sheinbaum anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría presentar información detallada la próxima semana durante la conferencia mañanera. Explicó que se trata de un procedimiento relacionado con el incumplimiento en el pago de impuestos.

Finalmente, reiteró que su administración actúa conforme a derecho y que las instituciones financieras y fiscales serán las encargadas de dar seguimiento al caso sin distinción de figuras públicas o empresariales. Con información de El Universal

