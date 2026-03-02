Sheinbaum descarta impacto económico por bombardeo a Irán; peso se mantiene

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán, ocurrido este fin de semana, no ha representado hasta ahora problemas para la economía mexicana.

La mandataria señaló que el peso mexicano se ha mantenido frente al dólar y dijo que, como cada lunes por la mañana, se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evaluar la situación.

Ante la pregunta “¿México está preparado para hacerle frente al precio del gas en condiciones de turbulencia económica?”, Sheinbaum respondió que el tipo de cambio se ha mantenido en margen estable.

“El peso se mantuvo, se revaluó el dólar y el peso se mantuvo. Está en 17.36 (pesos), está pues en el margen. Llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, no, no habido problemas”, declaró.

La jefa del Ejecutivo agregó que el precio del petróleo se elevó “como 10 dólares más o menos el barril, poquito más”, y recordó que, ante incrementos importantes, México cuenta con un esquema para amortiguar el impacto en combustibles.

“Ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación”, dijo.

Sheinbaum indicó que la evaluación de estos factores será parte de la agenda de este lunes con Hacienda, en la que revisan distintos asuntos de política económica.

“Hoy en la mañana tengo reunión con Hacienda, todos los lunes en la mañana tengo reunión con la Secretaría de Hacienda y ahí vemos varios temas y entre otros, pues vamos a estar evaluando esto, pero hasta ahora no hay problema con nuestro país”, concluyó.