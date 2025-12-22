Sheinbaum frena ‘Ley Esposa’ y advierte riesgos legales por paridad forzada

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la denominada “Ley Esposa”, una iniciativa que se impulsa en diversos estados del país para establecer que la candidatura a la gubernatura sea encabezada obligatoriamente por una mujer en la siguiente elección.

Al ser cuestionada sobre este tipo de reformas, la mandataria consideró que no es necesario legislar en ese sentido, al señalar que ya existen mecanismos suficientes para garantizar la paridad de género en los cargos de elección popular.

“Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad”, afirmó Sheinbaum, al mencionar que esta semana el exministro Arturo Zaldívar dará información sobre las razones por las cuales no es viable dicha reforma, misma que ya fue aprobada en San Luis Potosí.

La presidenta explicó que, más allá del debate sobre su constitucionalidad, el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) —que deberá incorporarse en una futura reforma electoral— obliga a los partidos políticos a postular a la mitad de sus candidaturas para mujeres y la otra mitad para hombres, lo que, a su juicio, cumple con el objetivo de garantizar la participación equitativa.

“Con el acuerdo que tomó el INE, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple el tema de género”, sostuvo.

Sheinbaum subrayó que estas acciones afirmativas han permitido que un mayor número de mujeres acceda a gubernaturas, algo que, dijo, difícilmente habría ocurrido sin estas medidas, y destacó el desempeño de las actuales mandatarias estatales.

“La verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien”, expresó.

En este contexto, advirtió que imponer por ley la alternancia obligatoria entre hombres y mujeres podría generar controversias legales o interpretaciones de exclusión hacia posibles aspirantes, por lo que insistió en que no ve necesario avanzar en ese tipo de disposiciones.

“Para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se elija la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer”, explicó.

No obstante, indicó que el tema continuará en análisis y que se revisará si este tipo de iniciativas se ajustan o no al marco constitucional vigente.

La llamada “Ley Esposa” ha generado debate en distintos congresos locales, donde se plantea como una medida para garantizar la continuidad de la paridad en los ejecutivos estatales; sin embargo, críticos advierten que podría entrar en conflicto con principios de libre competencia política y autodeterminación de los partidos. Con información de El Universal