Sheinbaum honra a Margarita Maza y llama a reconocer a mujeres en la historia como acto de justicia

CDMX.- Al encabezar la ceremonia por el Bicentenario del natalicio de Margarita Maza de Juárez en el Museo Panteón de San Fernando, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que reconocer a mujeres que han marcado la historia nacional es también un acto de justicia para quienes contribuyeron a la construcción del país desde distintos ámbitos, muchas veces sin reconocimiento público. Durante el acto conmemorativo, la mandataria sostuvo que revisar la historia con una mirada más equitativa implica rescatar las trayectorias de mujeres que participaron activamente en momentos decisivos y otorgarles la misma dignidad histórica que a figuras masculinas.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como una representante de la sexta generación del expresidente Benito Juárez, Sheinbaum destacó el papel de Margarita Maza como símbolo de fortaleza y compromiso con la nación. La presidenta señaló que los grandes episodios históricos no son obra individual, sino resultado de redes de apoyo y resistencias compartidas que, aunque en muchos casos permanecieron invisibles, fueron indispensables. “Revisar la historia con una mirada más justa implica rescatar estas trayectorias y nombrarlas con la misma dignidad y profundidad que a sus contrapartes masculinas”, expresó.

Sheinbaum afirmó que reconocer a mujeres como Margarita Maza representa también justicia en el presente, al sostener que la libertad, el coraje y la inteligencia no tienen género. Durante su discurso, definió a Margarita Maza como una figura fundamental y la nombró simbólicamente como “primera embajadora histórica de México”, al destacar su papel durante los años difíciles del gobierno juarista.

La mandataria subrayó que el homenaje no sólo honra a la esposa de Benito Juárez, sino a las mujeres que han contribuido a la transformación del país desde los hogares, las aulas, el campo, las ciudades y fuera de las fronteras nacionales. “Han dado forma a nuestra patria con sus manos, su inteligencia y su amor”, afirmó.

Sheinbaum concluyó con un reconocimiento a las mujeres mexicanas de todas las épocas y cerró con una guardia de honor en el lugar donde descansan los restos de Benito Juárez y Margarita Maza. “¡Que viva Margarita Maza! ¡Que vivan las heroínas de la patria! ¡Que viva México!”, finalizó.

Publicidad

Temas

Historia

Localizaciones

CDMX

Personajes

Claudia Sheinbaum

Organizaciones

SEGOB

