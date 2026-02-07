Sheinbaum lanza beca para toda la Rosario Castellanos y responde a protestas de telesecundaria

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la Beca Gertrudis Bocanegra para las y los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

En su mensaje, la mandataria sostuvo que con la llamada cuarta transformación se ha “reivindicado el derecho a la educación” y afirmó que su gobierno impulsa la construcción de más universidades y preparatorias, al señalar que en etapas previas se promovió la privatización del sistema educativo.

Sheinbaum explicó que un día antes, en Michoacán, se estableció un apoyo para estudiantes de educación superior, al argumentar que existe una beca en media superior y después ya no hay un esquema similar para universidad. Dijo que el objetivo es apoyar principalmente gastos de transporte y otros costos menores.

“Entonces, decidí en Michoacán tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad que es la misma de preparatoria; es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos”, indicó.

“Pues hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra”, anunció la presidenta durante el acto.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, agradeció la visita de la mandataria y la inauguración del plantel, al señalar que se trata de una opción educativa para jóvenes del estado. En el evento también participó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien destacó programas de becas como Rita Cetina, así como la expansión de preparatorias y universidades.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, subrayó la incorporación de tecnologías en estas universidades, con menciones a robótica e inteligencia artificial. Por su parte, Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Rosario Castellanos, afirmó que la institución se suma a “un gran proyecto de nación” y reportó que el modelo participa en programas de atención a las causas en mil 143 municipios y cuenta con casi 80 mil estudiantes de licenciatura y posgrado a nivel nacional.

Durante el evento, un grupo de personas se manifestó con consignas como “¡Homologación!” y “¡Claudia, escucha, telesecundaria está en la lucha!”, al exigir “dignidad magisterial” y pagos. Sheinbaum respondió que un tema pendiente relacionado con telesecundarias será atendido: “De las últimas veces que estuve aquí, dije que se iba a arreglar lo de telesecundarias y se va a arreglar”, dijo.

En el mismo contexto se detalló que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se anunció una beca para estudiantes del estado de hasta 29 años que cursan educación superior en instituciones consideradas “susceptibles de atención”, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales durante 10 meses por ciclo escolar, hasta por 45 meses, y hasta por 55 meses para estudiantes de Medicina.