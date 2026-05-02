Originarios de Zacatecas 6 de los 7 cuerpos hallados en Tepezalá

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México
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    Originarios de Zacatecas 6 de los 7 cuerpos hallados en Tepezalá
    El Fiscal Camacho Osnaya informó que aún falta la identificación de un séptimo cuerpo, pero añadió que es algo que le compete a la Fiscalía de Aguascalientes. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Manuel Sánchez

La identificación de las víctimas fue posible gracias a las denuncias obtenidas por parte de las familias de las víctimas, informó el Fiscal de Zacatecas

ZACATECAS, Zac .- El Fiscal de Zacatecas Cristian Camacho Osnaya, informó que, hasta la tarde de este sábado, se tenía la confirmación de que seis de los siete cuerpos localizados en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, son de personas originarias de Zacatecas, entre ellas, dos mujeres.

En entrevista, el fiscal zacatecano destacó que, debido a la colaboración estrecha que hay entre las dos fiscalías, tanto de Aguascalientes como de Zacatecas, el proceso de identificación se logró por medio de las denuncias que se obtuvieron de las familias de las víctimas y la media filiación fotográfica y el examen a los tatuajes específicos encontrados en los cuerpos.

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Dijo que aún falta la identificación del séptimo cuerpo, pero, es algo que le compete a la Fiscalía de Aguascalientes, así como las investigaciones del hallazgo de los cadáveres. Insistió en que hay estrecha colaboración entre ambos gobiernos; incluso, dijo que ayer se desplegó un operativo en la región sureste y zona limítrofe entre ambas entidades, con el objetivo de dar con los posibles responsables de perfiles que investiga aquella entidad.

Camacho Osnaya también aclaró que, de todos los casos, en Zacatecas sólo se contaba con una denuncia de privación ilegal de la libertad presentada el pasado 17 de abril, ocurrida en la comunidad de Cieneguillas en la capital.

TRES DENUNCIAS FUERON RECIBIDAS AYER

Explicó que, pese a que se elaboró la ficha de búsqueda y que se subió a la Plataforma Nacional de Búsqueda, la familia no autorizó la difusión pública de la misma, por ello, no se hizo circular en las redes sociales de la Fiscalía zacatecana.

Otras tres denuncias se recibieron apenas la tarde de ayer, luego que se dio a conocer el hallazgo de los siete cuerpos en la comunidad de Mesillas, en Tepezalá, Aguascalientes, y fue cuando comenzaron a ir las familias a denunciar la no localización de sus familiares.

Puntualizó que ninguno denunció por el delito de privación de la libertad, solo que desconocían su paradero y dieron como fechas de último avistamiento los días 26, 20 y 29 de abril.

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Dijo que, tras recabar estas denuncias, se entabló comunicación con Aguascalientes al proporcionar las fotografías y señas particulares, como los tatuajes, que ayudaron a la identificación.

CRIMEN DIFUNDE FICHAS DE BÚSQUEDA APÓCRIFAS

El fiscal Cristian Camacho alertó que este caso también les ha dejado ver que el crimen organizado no sólo está usando páginas de Facebook para difundir información falsa, sino también que ha usurpado funciones y actividades de las autoridades, ya que están emitiendo cédulas de búsqueda apócrifas.

Lo anterior se confirmó ayer, que las familias llegaron a denunciar las desapariciones y les mencionaron que algunos de ellos se dieron cuenta a través de las redes de que sus familiares aparentemente tenían cédulas de búsqueda, pero se preocuparon, ya que ellos no habían denunciado, porque desconocían sus actividades y no sabían cuándo desaparecieron.

Esta situación, alertó a las autoridades investigadoras, ya que identificaron que la noche del 30 de abril en una publicación de una página de Facebook se emitieron cinco fichas de búsqueda, pero, detectaron que son apócrifas, ya que el logotipo del Protocolo Alba no sólo se usó en las cédulas de las mujeres, sino también en las fichas de los masculinos.

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El fiscal reconoció que se confirma con ello que el crimen organizado está lucrando y usurpando las actividades de la autoridad, al generar cédulas de búsqueda apócrifas: “Nos llama la atención que las elaboran con datos específicos, al requisitarlas con fotografías, nombres, características, señas particulares y hasta el lugar del extravío”, dijo, además de que se usan datos personales y recordó que la Fiscalía no puede difundir las fichas sin el consentimiento de los familiares.

De igual manera, dijo que ha visto que esa misma página que está ligada a grupos delictivos que difunden “una falsa información”, donde se mencionaba que supuestamente las víctimas desaparecidas fueron privadas de la libertad por unidades y personal de investigación de la Fiscalía y de la policía estatal de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ).

Sin embargo, dijo que al realizar las investigaciones quedó descartada esta versión, al asegurar que hay una denuncia del 29 de abril por el delito de una privación ilegal de la libertad en La Zacatecana en el municipio de Guadalupe, pero, al revisar los videos se ha podido ver que se trata de la participación de vehículos particulares.

Por tanto, hizo un llamado a la población a que tengan cuidado con la información que está difundiendo información en páginas o perfiles ligados a grupos criminales.

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