Sheinbaum normaliza el peligro que Trump representa, lo que ‘puede ser letal’ para México, advierte Riva Palacio

CDMX.- La estrategia de contención silenciosa de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas de Donald Trump resulta “fatal” en el largo plazo, advierte Raymundo Riva Palacio, quien considera que la mandataria ha normalizado el peligro.

Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el analista compara la presente relación entre México y Estados Unidos con el llamado paradigma de la rana, “esa historia en la que el animal no salta cuando el agua se calienta poco a poco y termina hervido”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump

El relato al que hace referencia el periodista, y que también se conoce como “síndrome de la rana hervida”, advierte sobre la adaptación gradual a cambios negativos, los cuales son percibidos demasiado tarde para reaccionar.

“Sheinbaum ha optado por una estrategia de contención silenciosa. Evitar el choque, administrar el daño, ganar tiempo. En el corto plazo suena razonable; en el largo, puede ser letal”, refiere en el artículo.

Riva Palacio considera que no es que Sheinbaum ignore el riesgo que representa Trump, sino que lo ha normalizado, y por eso hasta ahora ha evitado reaccionar pese a los amagos del inquilino de la Casa Blanca, quien no opera con amenazas directas, sino con insinuaciones graduales.

“Un tuit hoy, una exigencia mañana, una advertencia envuelta en negociación pasado mañana. Nada que amerite, en apariencia, un salto brusco. Y ahí está el riesgo: cuando el aumento es incremental, la reacción se aplaza”, señala.

Esa dinámica, explica, ha llevado a la Presidenta a evitar la confrontación, administrar daños y ganar tiempo, una maniobra que si bien puede ser comprensible en el corto plazo, representa un peligro en el largo plazo.

Sheinbaum ha dicho que con Trump ella mantiene una estrategia de “cabeza fría”, que se ha basado en gestionar las amenazas hechas por el republicano. Dicha estrategia ha recibido elogios incluso entre la comunidad internacional, pero también críticas internas por parte de la oposición ante la falta de reacción.