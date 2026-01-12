Sheinbaum normaliza el peligro que Trump representa, lo que ‘puede ser letal’ para México, advierte Riva Palacio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El periodista critica la estrategia de la Presidenta ante las constantes amenazas del inquilino de la Casa Blanca. Señala que Sheinbaum ha evitado la confrontación para ganar tiempo, maniobra prudente a corto plazo, pero fatal a largo plazo
CDMX.- La estrategia de contención silenciosa de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas de Donald Trump resulta “fatal” en el largo plazo, advierte Raymundo Riva Palacio, quien considera que la mandataria ha normalizado el peligro.
Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el analista compara la presente relación entre México y Estados Unidos con el llamado paradigma de la rana, “esa historia en la que el animal no salta cuando el agua se calienta poco a poco y termina hervido”.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
El relato al que hace referencia el periodista, y que también se conoce como “síndrome de la rana hervida”, advierte sobre la adaptación gradual a cambios negativos, los cuales son percibidos demasiado tarde para reaccionar.
“Sheinbaum ha optado por una estrategia de contención silenciosa. Evitar el choque, administrar el daño, ganar tiempo. En el corto plazo suena razonable; en el largo, puede ser letal”, refiere en el artículo.
Riva Palacio considera que no es que Sheinbaum ignore el riesgo que representa Trump, sino que lo ha normalizado, y por eso hasta ahora ha evitado reaccionar pese a los amagos del inquilino de la Casa Blanca, quien no opera con amenazas directas, sino con insinuaciones graduales.
“Un tuit hoy, una exigencia mañana, una advertencia envuelta en negociación pasado mañana. Nada que amerite, en apariencia, un salto brusco. Y ahí está el riesgo: cuando el aumento es incremental, la reacción se aplaza”, señala.
Esa dinámica, explica, ha llevado a la Presidenta a evitar la confrontación, administrar daños y ganar tiempo, una maniobra que si bien puede ser comprensible en el corto plazo, representa un peligro en el largo plazo.
Sheinbaum ha dicho que con Trump ella mantiene una estrategia de “cabeza fría”, que se ha basado en gestionar las amenazas hechas por el republicano. Dicha estrategia ha recibido elogios incluso entre la comunidad internacional, pero también críticas internas por parte de la oposición ante la falta de reacción.
TRUMP GOBIERNA CON INSTINTO Y SIN AVISAR: RIVA PALACIO
Riva Palacio señala que el mayor riesgo no es Trump en sí mismo, sino la normalización del peligro. Explica que cada concesión se percibe como menor porque la anterior ya fue aceptada.
Y si bien desde Palacio Nacional se ha confiado en que los mercados, la interdependencia económica o la racionalidad financiera contendrán al inquilino de la Casa Blanca, el periodista advierte que Trump no gobierna con cálculos técnicos, sino con instinto, y cuando decide “subir la flama”, lo hace sin previo aviso, como ocurrió recientemente en Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR: Tras acción militar en Venezuela, México teme ataque de EU: NYT
El analista también expone que la calma prolongada frente a una amenaza creciente suele confundirse con pasividad. En este contexto, cuestiona la falta de reacción inmediata de Sheinbaum tras el amago de Trump respecto a que EU empezará a atacar por tierra a los cárteles en territorio mexicano.
La mandataria informó apenas ayer que hoy lunes conversará por teléfono con su homólogo estadounidense, luego de la llamada que sostuvieron este domingo Marco Rubio, secretario de Estado, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.
TE PUEDE INTERESAR: Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis
“¿Por qué cuando Trump habló de atacar territorialmente a los cárteles no tomó el teléfono y le pidió clarificación, como hizo el presidente colombiano Gustavo Petro cuando le subió la temperatura a la hornilla? Petro dice que neutralizó un ataque contra su país. Sheinbaum no tuvo esos arrestos y dijo que le pediría a su canciller hablar con el secretario de Estado y que, si fuera necesario –como si la situación no lo ameritaba–, hablaría con Trump”, expone.
SHEINBAUM NO TIENE QUIEN LE ACONSEJE ANTE LA DEFICIENTE CALIDAD DE INFORMACIÓN, CRITICA PERIODISTA
El periodista atribuye parte del problema a la deficiente calidad de la información que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también a la ausencia de un gabinete para el manejo de crisis.
Recuerda en su columna que Sheinbaum se enteró de la captura de Nicolás Maduro hasta que su equipo de redes sociales la despertó, mientras la Cancillería y los servicios de inteligencia no reaccionaron a tiempo.
TE PUEDE INTERESAR: Trump ya no ‘comunica’, ahora golpea (entiéndase)...
Con respecto al gabinete, señala que opera para complacer a la Presidenta “para que no se enoje”, y no para asesorarla con franqueza, como ocurría en gobiernos anteriores.
Refiere que antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, los mandatarios anteriores contaban con gabinetes temáticos, cuartos de situación, así como protocolos claros para enfrentar las crisis y conflictos.
“El régimen obradorista no tiene gabinetes. Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo ese método, y el Gabinete de Seguridad era en los primeros años una romería donde llegaban a participar 80 personas, por lo que los secretarios de Defensa y Marina dejaron de hablar en esas reuniones”, refiere.
El analista finalmente advierte que Sheinbaum se engaña al confiar que siempre habrá tiempo para reaccionar cuando el agua esté a punto de hervir:
“En política, como en la fábula de la rana, el momento de saltar rara vez se anuncia. La pregunta que queda no es si Sheinbaum entiende el peligro, sino cuándo decidirá que el agua ya está demasiado caliente”.