Sheinbaum presume baja de pobreza y lanza plan de vivienda; Infonavit reporta ajuste de créditos

Noticias
/ 8 febrero 2026
    Sheinbaum presume baja de pobreza y lanza plan de vivienda; Infonavit reporta ajuste de créditos
    La Presidenta señaló que, con los programas de Bienestar, la pobreza se redujo en seis años en 13.5 millones de personas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

En un acto de vivienda en Nuevo León, el gobierno federal ligó su política social con metas de construcción y regularización

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la Cuarta Transformación se busca recuperar el “estado de bienestar” y la función social del Estado, durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Juárez, Nuevo León.

En el acto, la mandataria reiteró que su gobierno mantendrá el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” y vinculó ese enfoque con programas sociales y derechos como educación, salud, vivienda e ingreso justo.

“Entonces, si se fijan ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significa derecho a la educación, derecho a la salud, acceso a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas”, dijo. Añadió que, con los programas de Bienestar, la pobreza se redujo en seis años en 13.5 millones de personas.

Sheinbaum también criticó el periodo neoliberal de 36 años y mencionó, entre obras y acciones, la construcción de preparatorias y universidades, el avance de hospitales y la entrega de viviendas en distintas entidades.

En su mensaje, sostuvo que la inversión privada es importante por la generación de empleos, pero señaló que hay asuntos que corresponden al Estado para evitar que la población quede sin acceso a lo básico. “Que haya mucha inversión privada porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al gobierno, al Estado”, expresó.

El gobernador Samuel García manifestó respaldo a la presidenta y señaló que el estado colaborará en la búsqueda de terrenos para vivienda, en coordinación con el Infonavit. Afirmó que, dentro del plan sexenal, se prevé la llegada de más de 60 mil casas a Nuevo León.

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que el Estado está cumpliendo con el derecho a la vivienda y recordó la ampliación de la meta sexenal para construir un millón 800 mil viviendas nuevas, más de un millón de mejoramientos, un millón de escrituras y condiciones de crédito. También mencionó una inversión de 46 mil millones de pesos para vivienda en Nuevo León.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, afirmó que existe un déficit de vivienda en Nuevo León y señaló que en años previos se construían 17 mil viviendas al año, de las cuales 600 eran para personas trabajadoras con ingresos de uno a dos salarios mínimos. Añadió que los créditos “impagables” del instituto, que al inicio de esta administración sumaban 4 millones 856 mil, fueron corregidos en su totalidad al 31 de diciembre pasado; en Nuevo León, dijo, eran 610 mil los créditos en esa condición. También destacó la liberación gratuita de 27 mil hipotecas en el estado.

El Universal

El Universal

