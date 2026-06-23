Sheinbaum se queda sin aliados en AL y como militante de un ‘enemigo ideológico’ de EU: Riva Palacio

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    Sheinbaum se queda sin aliados en AL y como militante de un ‘enemigo ideológico’ de EU: Riva Palacio
    Por primera vez, Claudia Sheinbaum muestra cautela y evita una “defensa apasionada de un gobierno aliado” en el caso de Colombia, observa el autor de Estrictamente Personal. EFE

Como testigo del ocaso de la ‘marea rosa’ en América Latina, de acuerdo con el periodista, la Presidenta de México teme que Trump intervenga las elecciones mexicanas de 2027 y 2030

CDMX.- Claudia Sheinbaum sabe que se está quedando sin aliados ideologicos en América Latina, donde la izquierda está siendo desplazada por la derecha. A ello responde, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la “prudencia diplomática” de la Presidenta de México con respecto a su postura con Colombia.

Esa inusual cautela mostrada por Sheinbaum, según el autor de la columna Estrictamente Personal, no es fortuita: oculta “sus temores de que Estados Unidos intervenga en las elecciones mexicanas en 2027 y 2030”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sheinbaum-se-esta-quedando-sola-HO21581798

En su conferencia de prensa de este lunes, tras los resultados de las elecciones presidenciales en Columna, donde el candidato de Gustavo Petro fue derrotado por el representante de la derecha, Abelardo de la Espriella, la mandataria mexicana evitó mostrar su respaldo incondicional al oficialismo, como lo ha hecho en otras ocasiones, e incluso dejó abierta la posibilidad de felicitarlo si los resultados oficiales le dan el triunfo.

“Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró prudencia diplomática y no salió a la defensa apasionada de un gobierno aliado. En su primera reacción sobre el resultado de la elección presidencial en Colombia, Sheinbaum dijo que esperaría hasta los resultados oficiales para felicitar al ganador”, refiere el periodista.

En su columna, Riva Paladio detalla cómo el fracaso de las administraciones progresistas, marcadas por la corrupción y la polarización, ha propiciado el regreso de la derecha en el continente americano, dejando al gobierno de la llamada 4T prácticamente aislado.

MORENA ES UN ENEMIGO IDEOLÓGICO’ PARA EU

El periodista reconoce que si bien los gobiernos de izquierda han sido sacados del poder mediantes las urnas, con excepción de Cuba y Venezuela, existen una clara estrategia por parte de la administración de Donald Trump de “acciones intervencionistas que no ocultan”, y que incluso cataloga a Morena como un “enemigo” en la región.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión por parte de Washington debido a funcionarios de Morena presuntamente involucrados con la delincuencia organizada, de los cuales, 10 ya han sido acusados formalmente, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador Enrique Inzunza.

“La Presidenta considera que las demandas, en público y privado, que tiene para que procese a políticos de Morena por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, tienen como único objetivo entrometerse en los asuntos internos mexicanos, sin entender que, como explicó un funcionario estadounidense, ‘Morena es un enemigo ideológico de Estados Unidos’”.

VIVE SHEINBAUM EXTINCIÓN DE LA ‘MAREA ROSA’

El análisis expone en su columna de hoy un panorama desolador para el proyecto de la izquierda Latinoamericana, la denominada “marea rosa”, que a principios de siglo llegó a dominar en 17 naciones de la región con figuras como Hugo Chávez o Néstor Kirchner, pero hoy se encuentra en fase de extinción.

Riva Palacio recuerda que la izquierda llegó al poder impulsada por la desigualdad y pobreza causadas por “las reformas de libre mercado de los noventa”. Sin embargo, hoy el péndulo ideológico gira a la derecha como consecuencia del desencanto social derivado de la concentración del poder y el debilitamiento institucional.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-nueva-derecha-latinoamericana-y-sus-riesgos-LD21556278

“El éxito obtenido en el corto y mediano plazo se fue desvaneciendo por las políticas de polarización en los países más grandes, donde la legitimidad se construyó a partir de la división de la sociedad, donde floreció la corrupción y la concentración del poder en varios de ellos, como resultado del debilitamiento institucional y la gradual pérdida de libertades”, expone.

Como ejemplo, el periodista pone el caso de Colombia, donde el fracaso del presidente Gustavo Petro, acosado por escándalos de corrupción y financiamiento del narcotráfico a través de su hijo, repite el patrón de lo ocurrido en Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, Costa Rica y Perú.

De esta forma, la 4T en México se ha ido quedando sin alianzas estratégicas en el continente: “Sheinbaum, que llegó a la Presidencia en la cola de la marea rosa, está viviendo su extinción y quedándose sola. Los viejos aliados de la 4T no son los que estaban cuando asumió el poder: Venezuela tiene un gobierno subordinado a Trump y Cuba va en camino de quedar sujeto a los designios estratégicos de Washington... Guatemala, que tiene en Bernardo Arévalo un presidente progresista, se alejó de Sheinbaum y optó por una alianza en materia de seguridad con Trump”.

En ese contexto, Riva Palacio expone que los temores de Sheinbaum son fundados, pero también califica a la 4T “lo peor de la izquierda latinoamericana”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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