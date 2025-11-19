Sheinbaum va por cambios a la Ley de Juegos: buscan regular el boom de apuestas digitales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal trabaja en un proyecto para modificar la Ley de Juegos y Sorteos con el fin de actualizarla y establecer reglas claras para las plataformas de apuestas por internet. Señaló que la actual normativa quedó rebasada por el crecimiento del juego en línea y requiere adecuarse a las nuevas dinámicas del sector.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, es la dependencia responsable de elaborar la propuesta. Indicó que el objetivo no es una reforma estructural profunda, sino una actualización que permita ordenar el funcionamiento de empresas que operan tanto físicamente como en plataformas digitales.

“Sí, se va a cambiar la Ley. La idea es que también se participe porque hay muchas empresas de juegos y sorteos que cumplen con la ley. Entonces, la idea es que se actualice; más que grandes cambios es la actualización”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum recordó que la Ley vigente fue aprobada en un contexto en el que no existía internet, por lo que no contempla el auge actual de las apuestas en línea ni el funcionamiento de plataformas digitales que operan dentro y fuera del país. Subrayó que el crecimiento de estos servicios exige un marco regulatorio más claro.

“Hoy hay mucho juego por internet; cuando se hizo la Ley ni internet había. Entonces ahora que hay tantas plataformas de apuestas, es importante que se regule todo eso”, añadió.

La presidenta señaló que la actualización buscará garantizar que las empresas que operan en México cumplan con la ley, paguen impuestos y trabajen bajo mecanismos que brinden certeza jurídica. Afirmó que la regulación es necesaria tanto para proteger a los usuarios como para establecer condiciones equitativas en la industria. Con información de El Universal