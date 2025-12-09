‘Si me regresan a prisión, yo mismo me entrego’: Vallarta frente a la Suprema Corte

/ 9 diciembre 2025
    ‘Si me regresan a prisión, yo mismo me entrego’: Vallarta frente a la Suprema Corte
    Señala que confía en una nueva etapa con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

A cuatro meses de haber salido de prisión, informó que un tribunal está por resolver la impugnación presentada por la FGR contra su absolución

CDMX.- A cuatro meses de haber salido de prisión, Israel Vallarta Cisneros reapareció este martes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anunciar que un Tribunal Colegiado de Apelación está próximo a resolver la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra su absolución del delito de secuestro.

Acompañado de familiares y amigos, Vallarta, señalado en su momento como presunto líder de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”, aseguró que en caso de que su libertad sea revocada y se agoten los recursos jurídicos a su alcance, se entregará voluntariamente a las autoridades.

“No tendría temor de regresar a la cárcel. Si me ordenan volver, yo mismo me presentaré ante el juez para evitar que después digan que me fugué o que ocurrió otra cosa”, expresó el exreo, quien sostuvo que aún confía en el actuar de los tribunales.

Indicó que, aun si el fallo le fuera desfavorable, todavía cuenta con recursos legales adicionales, por lo que esperará a que se emita la resolución correspondiente antes de tomar cualquier determinación.

Vallarta también se refirió a la reciente llegada de Ernestina Godoy Ramos como titular de la FGR, y dijo confiar en que se abra una nueva etapa institucional, en la que se haga valer el principio de “al margen de la ley, nada”.

En ese sentido, adelantó que solicitará una reunión de trabajo con la fiscal general, con el objetivo de exponerle las presuntas irregularidades que, afirmó, han impedido el cierre definitivo de su proceso penal.

Recordó que la FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, apeló la libertad que una jueza federal le otorgó en agosto pasado, tras permanecer 19 años privado de la libertad sin sentencia.

Asimismo, anunció que pedirá a la nueva fiscalía desistirse de la acusación en su contra y revisar los casos de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, quienes permanecen en prisión desde 2012 por distintos delitos.

Finalmente, Vallarta calificó como preocupante e indignante que, de acuerdo con la información que posee, algunas de las personas señaladas por presuntos actos de tortura contra su familia estén próximas a obtener su libertad, mientras que sus hermanos continúan en reclusión. “Ese mensaje es devastador para la sociedad”, sostuvo. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

