Sin aviso previo, Sheinbaum llega a hospital del IMSS por desabasto de medicinas
La presidenta realizó una supervisión directa en un hospital del IMSS en Ciudad Juárez para evaluar el suministro de medicamentos y dialogar con el personal
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita sorpresa al Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de supervisar de manera directa el abasto de medicamentos y dialogar con el personal responsable de la farmacia hospitalaria.
A través de sus redes sociales, la mandataria compartió imágenes del recorrido, en las que se le observa saludando a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores administrativos del nosocomio, como parte de una inspección realizada sin previo aviso.
“Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud”, escribió la presidenta.
La visita se enmarca en la estrategia del gobierno federal para fortalecer el sistema público de salud y garantizar el acceso oportuno a medicamentos, uno de los principales reclamos de la población usuaria de los servicios médicos.
De acuerdo con lo expresado por la presidenta, este tipo de supervisiones buscan identificar directamente en campo las áreas de mejora y acelerar la atención de rezagos históricos en el suministro de medicamentos en hospitales y clínicas del país.
Como parte de su política en materia de salud, Sheinbaum ha impulsado acciones orientadas a consolidar un sistema más eficiente y cercano a la población. Entre ellas se encuentra el programa de Farmacias del Bienestar, cuyo objetivo es ampliar los puntos de acceso a medicamentos gratuitos, especialmente en zonas con alta demanda y menor cobertura.
Asimismo, la mandataria ha reiterado que la mejora en los procesos de compra, distribución y logística de medicamentos es una prioridad para todas las instituciones del sector salud, incluyendo el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, con énfasis en la planeación centralizada y la transparencia.
El pasado 12 de noviembre, Sheinbaum informó que diversas empresas farmacéuticas se encuentran sujetas a procedimientos administrativos que les impedirán participar en la próxima licitación de medicamentos, tras incumplir con los contratos de entrega establecidos con el gobierno federal.
Estas acciones derivan de un llamado realizado en septiembre, cuando se advirtió a 32 compañías que no habían cumplido con la entrega de fármacos que tendrían hasta finales de ese mes para regularizar su situación; sin embargo, algunas no atendieron el ultimátum.
Ante ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició los procedimientos sancionatorios correspondientes. A la fecha, han transcurrido 74 días desde que el gobierno federal informó que haría públicos los nombres de las empresas incumplidas, sin que hasta ahora se haya difundido dicha lista. Con información de El Universal