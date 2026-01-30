Sin cita con Trump, pero con agenda: Sheinbaum pone el comercio como prioridad bilateral

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aún no existe una fecha definida para una eventual reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que, de concretarse, el tema central del encuentro sería el comercio bilateral.

La Mandataria federal sostuvo que incluso el propio Trump ha reconocido públicamente que no hay una fecha establecida para dicho encuentro, por lo que consideró prematuro anticipar definiciones sobre una reunión.

“Todavía no hay fecha, incluso él lo dice en su comunicado, todavía no hay fecha. Nos interesa a nosotros mucho el tema comercial”, expresó Sheinbaum al referirse al estado de la conversación bilateral.

Añadió que, además del intercambio comercial, el gobierno de México mantiene como prioridad la defensa de los connacionales en Estados Unidos, aunque insistió en que el eje principal en este momento es el comercio.

“Obviamente también nuestros paisanos, pero el tema principal hoy es el tema comercial”, puntualizó la Presidenta al explicar el enfoque del diálogo con Washington.

Como antecedente inmediato, informó que funcionarios del gobierno mexicano han sostenido reuniones recientes en Washington para avanzar en la agenda económica y comercial entre ambos países.

Detalló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo en la capital estadounidense y se reunió con el secretario de Comercio de ese país, así como con el embajador encargado de los tratados comerciales, y que en esos encuentros se abordó principalmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el panorama general, Sheinbaum afirmó que, más allá de pronunciamientos públicos o publicaciones oficiales, lo relevante es que se están retomando los canales de diálogo, y sostuvo que el gobierno de México mantiene una postura de optimismo y negociación, con énfasis en el fortalecimiento del comercio y la protección de los intereses de los mexicanos en el exterior.