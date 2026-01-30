Sin cita con Trump, pero con agenda: Sheinbaum pone el comercio como prioridad bilateral

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 30 enero 2026
    Sin cita con Trump, pero con agenda: Sheinbaum pone el comercio como prioridad bilateral
    Sheinbaum afirmó que, más allá de pronunciamientos públicos o publicaciones oficiales, lo relevante es que se están retomando los canales de diálogo. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta descartó que exista una fecha para un encuentro con su homólogo de Estados Unidos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aún no existe una fecha definida para una eventual reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que, de concretarse, el tema central del encuentro sería el comercio bilateral.

La Mandataria federal sostuvo que incluso el propio Trump ha reconocido públicamente que no hay una fecha establecida para dicho encuentro, por lo que consideró prematuro anticipar definiciones sobre una reunión.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

“Todavía no hay fecha, incluso él lo dice en su comunicado, todavía no hay fecha. Nos interesa a nosotros mucho el tema comercial”, expresó Sheinbaum al referirse al estado de la conversación bilateral.

Añadió que, además del intercambio comercial, el gobierno de México mantiene como prioridad la defensa de los connacionales en Estados Unidos, aunque insistió en que el eje principal en este momento es el comercio.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de autobús y tráiler deja cinco heridos en Nuevo León

“Obviamente también nuestros paisanos, pero el tema principal hoy es el tema comercial”, puntualizó la Presidenta al explicar el enfoque del diálogo con Washington.

Como antecedente inmediato, informó que funcionarios del gobierno mexicano han sostenido reuniones recientes en Washington para avanzar en la agenda económica y comercial entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: En 13 meses se redujo en 40% homicidios en México: Sheinbaum

Detalló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo en la capital estadounidense y se reunió con el secretario de Comercio de ese país, así como con el embajador encargado de los tratados comerciales, y que en esos encuentros se abordó principalmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el panorama general, Sheinbaum afirmó que, más allá de pronunciamientos públicos o publicaciones oficiales, lo relevante es que se están retomando los canales de diálogo, y sostuvo que el gobierno de México mantiene una postura de optimismo y negociación, con énfasis en el fortalecimiento del comercio y la protección de los intereses de los mexicanos en el exterior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comercio Internacional

Localizaciones


CDMX

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League