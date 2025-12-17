‘Son bastante caros’: Sheinbaum pone el foco en el costo de boletos del Mundial 2026

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió este miércoles que los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 “son bastante caros”, al subrayar que un Mundial suele dejar en la población un impulso social para jugar futbol que no debe limitarse a quienes pueden pagar la entrada a un estadio.

Durante su conferencia matutina del 17 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que el objetivo del Mundial debe ser dejar un legado centrado en juventudes e infancias, con un enfoque en torneos comunitarios y la recuperación de espacios deportivos en barrios y pueblos.

Sheinbaum Pardo indicó que el plan contempla mejorar más de tres mil canchas en coordinación con gobiernos estatales y municipales, como parte de una estrategia para fortalecer infraestructura local y ampliar el acceso a la práctica deportiva.

Además, planteó la creación de “semilleros” para niñas, niños y jóvenes que quieran jugar futbol, con la intención de que, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se abra la posibilidad de vinculación con equipos profesionales y sus fuerzas básicas.

La Presidenta sostuvo que el futbol debe vivirse también como un fenómeno social y comunitario, no sólo como un espectáculo de alto costo, por lo que el legado del Mundial, dijo, debe reflejarse en participación y organización territorial.

En ese marco, mencionó que se prevé habilitar espacios públicos para que partidos puedan verse de forma gratuita, mediante plazas que se están organizando para la transmisión, a fin de ampliar el acceso al evento.

Sheinbaum Pardo añadió que, además de actividades como murales y torneos locales, el propósito es que la celebración del Mundial impulse prácticas permanentes y redes comunitarias que fomenten el deporte en niñas, niños y jóvenes más allá de 2026. Con información de El Universal