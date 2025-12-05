Subir 13% el salario mínimo presiona a patrones y alivia finanzas públicas

CDMX.- El aumento de 13% al salario mínimo representará un mayor costo laboral para los patrones, pero permitirá al gobierno federal ahorrar recursos destinados al Subsidio para el Empleo (Supe), advirtieron especialistas en materia fiscal. El ajuste salarial también tendrá implicaciones en el empleo, en los pasivos laborales y en las finanzas de estados y municipios.

Con la política de incremento a los salarios de menores ingresos, explicaron que se reduce el monto del Supe, cuya renuncia recaudatoria se estima en 45 mil millones de pesos para 2026, equivalente a 0.11% del Producto Interno Bruto (PIB).

El fiscalista Rolando Silva señaló que el aumento se dio dentro de lo esperado, al buscar cubrir dos canastas básicas de consumo; sin embargo, alertó que también genera impactos en el mercado laboral e implicaciones fiscales que deben considerarse.

En el ámbito laboral, explicó, se presenta un efecto conocido como “cascada inversa”, ya que con el ajuste el trabajador de menor rango puede alcanzar el salario de un supervisor. “Eso obliga a ajustar los demás salarios en general, de todos los niveles, lo que implica un desembolso adicional para las empresas”, advirtió.

En materia fiscal, detalló que en todas las entidades federativas se cobra el impuesto estatal sobre nómina, el cual se calcula con base en el acumulado de salarios y prestaciones. Con cerca de cinco millones de trabajadores que perciben salario mínimo en el país, el ajuste de 13% implicará un incremento proporcional en la recaudación local, pero también mayores cargas para los empleadores.

Otro impacto se reflejará en las vacaciones, que recientemente pasaron de seis a 12 días, así como en la prima vacacional de 25%, cuyos montos también crecerán en función del nuevo salario. A ello se suman las cuotas de seguridad social, que para trabajadores con salario mínimo son absorbidas totalmente por el patrón.

Silva advirtió que, en caso de despidos, el pasivo laboral se elevará a partir del 1 de enero de 2026, pues resultará más costoso hacer recortes. Además, en los riesgos de trabajo, cuyas cuotas son patronales, también se registrará un aumento debido al mayor salario base de cotización.

Desde otra perspectiva, la fiscalista Virginia Ríos señaló la necesidad de actualizar las tarifas del ISR en sueldos y salarios, para evitar que el aumento al salario mínimo genere distorsiones en el subsidio. Recordó que cuando un trabajador rebasa por poco el límite de ingresos, automáticamente se convierte en contribuyente efectivo del impuesto.

Durante 2025, recordó, fue necesario modificar el Subsidio para el Empleo para que los trabajadores de menores ingresos siguieran siendo beneficiarios, pues las tablas quedaron rebasadas tras el ajuste salarial. Un estudio de la Secretaría de Hacienda revela que 67.4% del Supe beneficia a 4.6 millones de trabajadores de sectores como servicios, manufactura, comercio, construcción y servicios de apoyo a los negocios. Con información de El Universal