Sheinbaum anuncia gasto social histórico rumbo a 2026: casi un billón de pesos en apoyos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que para el próximo año la inversión en pensiones y programas sociales alcanzará casi un billón de pesos, al tiempo que defendió el respaldo ciudadano a los gobiernos de la Cuarta Transformación. “Y luego se preguntan, ¿por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?”, expresó.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal informó que en 2025 la inversión en estos programas sumó 850 mil millones de pesos, cifra que calificó como histórica en la política social del país.

Sheinbaum subrayó que los recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios y sin condicionamientos políticos. “A nadie se le pregunta por quién va a votar ni de qué partido es para recibir un apoyo, como era en el pasado. La mayoría son programas universales”, enfatizó.

Explicó que el crecimiento del presupuesto social ha sido posible gracias al incremento en la recaudación, pues tan solo en 2025, a un mes de concluir el año, se reporta una recaudación adicional cercana a los 400 mil millones de pesos.

A manera de comparación, la mandataria señaló que ese monto es similar al solicitado recientemente por Argentina en préstamo a Estados Unidos, para dimensionar la magnitud de los ingresos adicionales obtenidos por el gobierno mexicano.

Desde Palacio Nacional, destacó que únicamente por concepto de aduanas se logró una recaudación adicional de 250 mil millones de pesos, sin que se hayan incrementado los impuestos.

Sheinbaum aseguró que para alcanzar la meta del billón de pesos en inversión social se mantendrá la estrategia de combate a la evasión fiscal, particularmente contra las llamadas “factureras”, además de seguir fortaleciendo los controles en las aduanas.

“¿Para qué es todo esto? Para ayudar a la gente, apoyar al que menos tiene y construir derechos sociales. Esa es la transformación”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de los programas de bienestar seguirá siendo un eje prioritario de su administración, al considerarlo un instrumento central para la redistribución del ingreso y la reducción de desigualdades. Con información de El Universal