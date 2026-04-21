Tras balacera en Teotihuacán con 2 muertos, Sheinbaum insiste en que México es seguro para turistas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “es seguro estar en México” pese al ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas muertas y 13 heridas, y sostuvo que en el primer bimestre del año se registró la visita de 16 millones de turistas. “Es seguro estar en México tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas, visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer es un episodio que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? pues tomar medidas pertinentes”, declaró.

La Mandataria federal dijo en la conferencia matutina de este martes 21 de abril que la agresión es un hecho sin precedentes recientes en ese sitio y que ya se realizan investigaciones para determinar qué motivó al agresor a cometer el ataque. Sobre la alerta de seguridad emitida por la embajada de Estados Unidos, que pedía contactar a autoridades de ese país en caso de encontrarse cerca del lugar, Sheinbaum señaló que las representaciones diplomáticas cuentan con protocolos propios para emitir este tipo de llamados.

En relación con la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en junio, la Presidenta aseguró que existen garantías de seguridad para los partidos en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Sheinbaum explicó que, tras la muerte registrada en el partido inaugural del Estadio Banorte, se fortalecen protocolos de respuesta y atención, con énfasis en los tiempos de ingreso de personal ante emergencias.

“Se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio. Entonces está la FIFA, su representación nacional, hay una representación que viene directamente del presidente (Gianni) Infantino de la FIFA, el equipo de la Jefa de Gobierno y nuestro equipo para garantizar la seguridad”, dijo. La Presidenta sostuvo que el trabajo coordinado con autoridades locales y los equipos responsables del evento busca asegurar condiciones operativas para los encuentros y mejorar los mecanismos de reacción ante incidentes.

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