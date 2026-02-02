Tren México-Toluca rebasó 100 mil mdp; Sheinbaum atribuye avance a tres gobiernos federales

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 2 febrero 2026
    Tren México-Toluca rebasó 100 mil mdp; Sheinbaum atribuye avance a tres gobiernos federales
    La Presidenta destacó que durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México le correspondió coordinar parte de la obra con recursos federales. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Trenes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El gobierno federal sostiene que su cierre operativo llegó después de una ruta de financiamiento y ejecución repartida entre tres administraciones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la inversión total del Tren Interurbano México-Toluca supera los 100 mil millones de pesos y que su construcción se extendió por más de 12 años, desde que inició en 2014.

Al ser cuestionada sobre el costo total de la obra, la mandataria explicó que el proyecto avanzó de manera lenta durante sus primeros años y se concluyó por etapas hasta llegar a la terminal de Observatorio.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz devela placa y sombrero de mármol en honor a Carlos Manzo en Uruapan

Son alrededor de 100 mil millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014. En realidad, cuando llegamos en 2018 tenía muy poquito y ahora finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio”, señaló.

Sheinbaum detalló que el financiamiento del proyecto fue completamente federal, aunque se ejerció durante distintas administraciones, por lo que el desarrollo de la obra se distribuyó en distintos periodos de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS

“Todo es gobierno federal. Una parte fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias”, explicó.

La presidenta recordó que esa política permitió concluir proyectos rezagados en distintos sectores, como hospitales y carreteras, al señalar que se priorizó el cierre de obras inconclusas.

TE PUEDE INTERESAR: Tras choque con tráiler camión de personal cae en canal pluvial, en Nuevo León

“Así los 90 hospitales que estaban a medias; a él le tocó terminar 80 y hoy estamos terminando 10. Igual el tren y otras carreteras que estaban pendientes”, dijo.

Finalmente, destacó que durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México le correspondió coordinar parte de la obra con recursos federales, lo que, afirmó, contribuyó a concluir el proyecto tras más de una década de construcción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trenes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado