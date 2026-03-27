Tres años y sin justicia: ONG denuncian impunidad por incendio en el INM de Juárez con 40 muertos

CDMX.- Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas, al cumplirse tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron 40 personas y sobrevivieron 42, sin que hasta ahora haya sentencias firmes ni garantías de no repetición. Las organizaciones señalaron que, pese a la magnitud del caso, continúan abiertos procesos penales sin resoluciones definitivas contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otros involucrados, lo que, afirmaron, refleja falta de justicia efectiva para las 82 víctimas.

También advirtieron que el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido parcial, y subrayaron que 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas formalmente como víctimas, situación que limita su acceso a medidas de reparación. Recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que, señalaron, existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, su seguridad y el acceso a la justicia.

Las organizaciones insistieron en que el hecho no debe entenderse como un evento aislado, sino como consecuencia de una política migratoria basada en la detención, la criminalización y la contención, que, sostuvieron, propicia violaciones graves a derechos humanos. Aunque reconocieron algunos avances, como la disculpa pública ordenada por un juez como parte de la suspensión condicional del proceso para el imputado de mayor rango, consideraron que esas medidas son insuficientes frente a la dimensión del daño.

“No fue sólo un incendio, fue el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida”, enfatizaron las familias y organizaciones acompañantes, al reiterar su exigencia de esclarecimiento total de los hechos, justicia para todas las víctimas y reparación integral con enfoque de derechos humanos. Añadieron que el reconocimiento pleno de todas las personas afectadas es condición indispensable para evitar la repetición de una tragedia similar, y demandaron medidas institucionales que aseguren garantías de no repetición.

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