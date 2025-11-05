‘Un tribunal dividido no sirve a México’: Gilberto Bátiz inicia gestión en el TEPJF

/ 5 noviembre 2025
    ‘Un tribunal dividido no sirve a México’: Gilberto Bátiz inicia gestión en el TEPJF
    Con su nombramiento, Bátiz García inicia una etapa que busca reconciliar al Tribunal Electoral con la ciudadanía, tras años de controversia y fragmentación interna. /FOTO: ESPECIAL

El nuevo presidente del Tribunal Electoral delineó cinco ejes de trabajo para su gestión, centrados en la colegialidad, la cercanía con la ciudadanía y la estabilidad institucional

CDMX.- En sesión solemne, el magistrado Gilberto Bátiz García asumió este miércoles la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para el periodo que va del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027, en sustitución de Mónica Soto Fregoso, quien concluyó su mandato.

Durante su discurso de toma de protesta, Bátiz García llamó a las magistradas y magistrados a preservar la unidad y la independencia judicial, advirtiendo que la división interna “solo debilita al país”.

“Un tribunal dividido, puesto en polarización incluso mediática, no sirve a México. Pretendo ser un catalizador de soluciones, no un generador de conflictos. Sin el apoyo de mis colegas, esta nueva etapa sería inviable”, expresó.

El magistrado delineó cinco ejes de su presidencia: una colegialidad funcional, un tribunal cercano, decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad, un manejo administrativo racional y una justicia con rostro humano.

En materia presupuestal, se comprometió a revisar con responsabilidad cualquier ajuste al gasto, siempre que no comprometa la autonomía del órgano.

“La independencia judicial también se protege con estabilidad institucional”, enfatizó.

Bátiz ofreció una “justicia abierta y pedagógica”, que recorra el territorio, explique sus decisiones y promueva la educación cívica, sobre todo entre los grupos vulnerables. También advirtió que la democracia es frágil y requiere vigilancia constante.

“Nuestro país ha vivido momentos en que la voluntad popular ha sufrido presiones indebidas. El abuso de poder y los excesos partidistas erosionan la confianza ciudadana, y cuando esa confianza se rompe, el desencanto abre la puerta a la indiferencia”, sostuvo.

A la ceremonia asistieron el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, cinco ministros de la Corte, magistrados de salas regionales del TEPJF, consejerías del INE y Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la reforma electoral.

En su intervención, Hugo Aguilar destacó que esta renovación “transforma la vida institucional del Tribunal”, al subrayar que las magistraturas no surgieron de acuerdos partidistas, sino del voto popular. Con información de El Universal

Carlos M.M.

