UNAM: bolsas de nicotina disparan consumo entre jóvenes y representan riesgo a la salud

CDMX.- La académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Guadalupe Ponciano Rodríguez, advirtió que las llamadas bolsas de nicotina no deben considerarse un sustituto para dejar de fumar, ya que contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden provocar una nueva dependencia.

La también coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo señaló que los estudios disponibles muestran un incremento sostenido en su consumo, especialmente entre jóvenes. Indicó que Europa del Norte, Reino Unido y Estados Unidos concentran gran parte del mercado, aunque su presencia comienza a expandirse en América Latina.

Ponciano Rodríguez explicó que, en México, los únicos tratamientos con evidencia de seguridad y eficacia para abandonar el consumo de tabaco son los parches y la goma de mascar de nicotina, así como opciones no nicotínicas como bupropión y vareniclina, disponibles en tabletas y bajo supervisión médica.

Detalló que las bolsas de nicotina —también conocidas como productos modernos de nicotina oral— son de pequeño tamaño y están rellenas de fibras vegetales impregnadas con nicotina, en su mayoría sintética. Se colocan entre el labio superior y la encía, donde la sustancia se absorbe por la mucosa bucal y pasa al torrente sanguíneo.

Sobre los riesgos, la especialista alertó que algunas marcas contienen concentraciones que van de tres a 50 miligramos de nicotina, niveles que calificó como excesivos, al señalar que seis u ocho miligramos ya representan una dosis alta cuando se administra por vía oral.

Añadió que la nicotina es altamente adictiva y particularmente peligrosa para niñas, niños, jóvenes y mujeres embarazadas. Su uso crónico puede provocar aftas, úlceras, abscesos periodontales, gingivitis y alteraciones en la microbiota y la composición de la saliva, además de riesgos gastrointestinales como gastritis, colitis y erosión de la mucosa gástrica.

La académica subrayó que también existen repercusiones cardiovasculares, con posibilidad de desencadenar infarto al miocardio o evento vascular cerebral, y advirtió que las empresas utilizan saborizantes para hacer estos productos más atractivos y disminuir la percepción del riesgo.

Desde el punto de vista legal, explicó que estos productos no se regulan como tabaco, al usar nicotina sintética, lo que ha sido aprovechado por la industria para comercializarlos sin advertencias sanitarias, incluso en tiendas de conveniencia y cerca de cajas registradoras, facilitando su acceso a menores de edad. “Parecería que son inocuas, pero es totalmente falso”, concluyó. Con información de El Universal