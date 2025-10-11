‘Ya levantan la mano’: Rocha Moya ve potencial de mujeres para sucederlo en 2027

CULIACÁN, SIN.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que en todos los partidos políticos hay mujeres que ya levantan la mano en busca de una candidatura a cargos de elección popular, y destacó que varias de ellas podrían convertirse en su relevo en la gubernatura.

Durante una visita a Mazatlán, donde supervisó la colocación de un cárcamo de bombeo en la avenida Camarón-Sábalo, el mandatario fue cuestionado sobre el ambiente político actual y el activismo de posibles aspirantes.

Rocha Moya respondió que “ya andan levantando la mano” en todos los institutos políticos, aunque algunas “no se visibilizan aún”, y subrayó que existe gran potencial entre las mujeres para competir por cargos importantes.

Afirmó que el estado cuenta con hombres y mujeres con talento, experiencia y preparación, y que muchas de las posibles aspirantes tienen la capacidad para encabezar proyectos públicos de gran relevancia.

El mandatario destacó que este surgimiento de perfiles femeninos representa un avance en la participación política y un reflejo de los cambios que vive el país en materia de igualdad y liderazgo.

Además, dijo que también observa en jóvenes de ambos sexos un gran potencial para desarrollarse en la función pública, lo cual calificó como positivo para el futuro político y social de Sinaloa.

Rocha Moya consideró que contar con una generación diversa y preparada será clave para fortalecer las instituciones y garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo en el estado.

El gobernador reiteró que su administración seguirá impulsando espacios de participación y liderazgo para jóvenes y mujeres en la vida pública sinaloense. Con información de El Universal