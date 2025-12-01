Block de Notas (86): Un gobierno de magos y hechiceras en el arte de mentir

“Les digo buenos días a las tinieblas”, así inicia un poema en prosa de José Emilio Pacheco titulado “Desorden de los Sentidos”. En dicho texto de alta factura literaria, le da armas al cordero y ofrece asado de lobo a las visitas. Pugna por abolir por siempre la primavera y trata de “perpetuar el invierno”. Antes de darle remate final al texto, escribe: “Todo me sale al revés a pesar de mis buenas intenciones”.

Buenas intenciones tiene todo el tiempo la Cuarta Traición de Morena, ahora bajo el yugo de Claudia Sheinbaum, ya muy de capa caída debido a la lengua de Donald Trump, la cual la trae y conduce por la calle de la melancolía y la amargura. En México todo son buenas intenciones, nada más.

Lo que sí le funciona y bastante bien a la presidenta Sheinbaum y a su corte de claques son los distractores. Magos y hechiceras en el arte de mentir, entretener y engatusar. Esta administración federal se está especializando en distraer de lo verdaderamente importante y que tiene que ser atendido inmediatamente.

Hablemos claro: ¿Qué diablos es más importante: un corredor industrial o la vida de una mujer? ¿Qué es más importante: ganar el concurso de Miss Universo, ganar en La Casa de los Famosos o morir a puños y descuartizado en las cotidianas masacres perpetradas en todo el país por los diversos cárteles de la droga y criminales? Cosa no menor en un país de chocolate, derritiéndose al sol vivo de la mediocridad, y la abulia generalizada de los ciudadanos atados a su celular “inteligente”.

Muchas “polémicas”, por decirlo eufemísticamente, distraen a todo un país de otras cosas verdaderamente duras y sustanciales. A nadie importan. Una de ellas (¿ya lo vio, ya lo ve? Yo mismo estoy cayendo en semejante engañifa, ¡puf!): la injerencia del dinero, harto dinero, para que ganara la señorita (es un decir) Fátima Bosch un certamen ya en el olvido: Miss Universo. ¿Hay alguna novedad en lo anterior? Sí, la novedad es que Pemex y sus contratos millonarios están detrás de semejante fraude ventilado por un exjurado, el cual renunció al evento: Omar Harfouch.

Usted y yo lo hemos visto y anotado ya en varias ocasiones: todo está en los grandes autores sabiéndolos leer. Todo. ¿Qué es más importante: el amor de una mujer a la cual en teoría se ama o ganar un certamen de belleza a nivel “Universo” (qué estupidez, ¡por Dios!, hablar de una belleza “universal” cuando no participan gente o marcianas de Saturno ni de Venus. ¡Puf! De existir, claro) o, de plano, tener poder, harto poder?

¿Es más importante una mujer que la sociedad o que el mismísimo país? Lo vimos la ocasión anterior con William Shakespeare dándole voz a un personaje: “Cuando las circunstancias lo exigen, hay que sacrificar a las mujeres. En verdad que sería lamentable sacrificarlas sin motivo, pero si es necesario decidir entre ellas y una causa importante, nada significarán ellas para nosotros...”. Entonces, ¿es más importante perder el tiempo en la “polémica” de Miss Universo, a la cual ya le dicen la “Reina del Bienestar”, o preocuparse y exigir a las autoridades un control férreo y un efectivo programa para combatir la adicción a las drogas de la juventud perdida?

Nota 1: Lea usted: aquí en el vecindario, una niña (no le puedo decir de otra manera) de 15 años, y embarazada, murió por la droga de moda, el cristal (“cricosa” o “cricoso” le dicen a los que consumen semejante bomba de tiempo) el pasado 14 de noviembre. Andrea “N” fue trasladada ese día por su hermano y por su “pareja”, un mozalbete de apenas 18 años, al Hospital, pero ya no la pudieron rescatar de la muerte. Tenía un embarazo de 13 semanas. Dos muertes por cristal.

Nota 2: ¿Esto debe de importarnos o debe de quitarnos el sueño el conflicto entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la presidenta Claudia Sheinbaum? Siguen las masacres, los ajusticiamientos, los asesinatos de alcaldes en funciones o de políticos que fueron funcionarios, ¿esto debe de importarnos o debemos de priorizar el pésimo desempeño de la Selección Mexicana y sus continuos y recurrentes abucheos por tanta derrota, tanto en México como en Estados Unidos?

Nota 3: Algunos datos duros sobre las drogas inhaladas, las cuales son de consumo cotidiano en Coahuila y en el país, con lo cual aquel mito de que México es puente y productor de drogas, pero los consumidores son gringos, se derrumba. Al menos dos adictos al cristal, mariguana y cocaína son atendidos de urgencia en los hospitales de Coahuila. 1.7 personas por cada 100 mil habitantes mueren en el Estado por el consumo de sustancias prohibidas. El consumo es real y está aquí en el vecindario.

Nota 4: Un dato más: El 84.7 por ciento de las muertes por drogas corresponde a hombres. Caray, ¿qué hacer al respecto? Ya la mariguana es juego de niños, ya sea untada, fumada, tomada, pero lejos quedó el tiempo (hace lustros) de cuando la mariguana se usaba en México con fines rituales, espirituales o de manera “saludable”, digamos.

“Aquí la patria se defiende con amor...”: Claudia Sheinbaum. “La extorsión se convirtió en el impuesto oficial del narcogobierno”: Marcelo Torres, diputado. ¿Qué es lo importante, señor lector?