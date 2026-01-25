CDMX: Una fiscal en busca de ruta

El modelo de las fiscalías estatales está roto, coinciden el mundo político, jurídico y académico: parálisis operativa por falta de recursos económicos y humanos, corrupción estructural en el sistema de seguridad y justicia (policías - ministerios públicos - jueces), rezagos descomunales, desconfianza ciudadana, crecimiento incesante de delitos.

Cómo estarán las cosas que en los estados que tradicionalmente la fiscalía de la capital del país marca el ejemplo a seguir, para bien o para mal.

Cuando en enero de 2025 un choque interno entre facciones de Morena reventó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, su relevo emergente, Bertha Alcalde, se acercaba a cumplir apenas un año al frente del ISSSTE; tenía 38 de edad, y cinco semanas antes había dado a luz a un niño. Figuró en 2023 en una terna para un cargo de ministra destinado a Lenia Batres. Pese a su formación en Derecho, incluso con un posgrado, su experiencia en materia penal era la enseñanza teórica de los nuevos sistemas acusatorios y juicios orales. Por si le faltaban flancos débiles, estaba marcada por ser hija de tres figuras cercanas al obradorismo: sus padres Bertha Luján Uranga y Arturo Alcalde, y hermana de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

Al cumplir un año, Alcalde Luján ha presentado una visión ambiciosa que ha divulgado en entrevistas periodísticas y foros públicos, el más reciente el pasado viernes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuyo trabajo ha sido frecuente blanco de denostaciones desde el oficialismo.

La fiscal capitalina refirió en esas oportunidades, con cifras, caída de homicidios dolosos, aumento en la judicialización, combate a los feminicidios y delitos de orden sexual. También, una expansión de las fiscalías especializadas y regionales. La propuesta no es meter más gente a la cárcel por delitos menores —que serían conciliados con las partes—, pero sí lograr sentencias condenatorias por crímenes de alto impacto.

Una muralla en esta ruta ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, a cargo del recién electo Rafael Guerra; una institución señalada por corrupción y con un rezago de ¡tres mil casos! sólo para lograr la primera audiencia ante un juez. Una buena señal fue que jueces y magistrados del Tribunal fueron inducidos a laborar durante el periodo final de diciembre, y que se han establecido mesas periódicas de trabajo para desahogar casos prioritarios.

Alcalde Luján alentó la apertura de mesas de debate con representantes de diversos sectores conectados con los trabajos de la fiscalía, desde foros de abogados y litigantes hasta agrupaciones de víctimas, para discutir el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal de la institución, difundidos al cierre del año pasado. No deberá pasar mucho tiempo para descubrir si estas discusiones tendrán un efecto práctico, o si se trató simplemente de una simulación.

Una de las mayores señales de transformación de la fiscalía de la Ciudad de México sería asumir la necesidad de mejorar la transparencia y la accesibilidad de la información pública para evaluar efectivamente a las instituciones de seguridad y procuración de justicia. La mezcla de la rendición de cuentas y transparencia como herramientas para su gestión les permitiría entenderse mejor, evaluar su propio desempeño y apegarse al ritmo del cambio social. Ello implicaría un incremento en el respeto que recibe por parte de la ciudadanía y generar una atmósfera que invite a sumarse a sus filas.

Los trabajos de los fiscales locales en México se asemejan, en el mejor de los casos, al mito de la piedra de Sísifo, que simboliza una tarea que nunca se completa y carece de sentido final. Para cambiar, se necesitará de quienes sepan empujar con rebeldía.