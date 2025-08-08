Coahuila: Destruyen en la UAAAN patrimonio de investigación

Catedráticos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro denunciaron la destrucción del acervo histórico de investigación de esta casa de estudios por parte de la titular de Bibliotecas, Margarita Carranza.

Según los maestros, la jefa de Bibliotecas ordenó depurar y tirar los libros de investigación sin una revisión previa de éstos, a pesar de la importancia del material de consulta profesional.

De hecho, ayer se esperaba un camión de la empresa de reciclaje Maresa para llevarse el acervo de investigación que se puso en venta como papel sin uso.

Los catedráticos lamentaron que Margarita haya tirado a la basura el patrimonio de los investigadores y la inversión de la universidad en estudios de agronomía de alta calidad.

MUCHO OJO, CECI

Mucho cuidado debe tener la senadora morenista Cecilia Guadiana con los conservadores coahuiltecos que ya enviaron “espías” a tomar fotos a su anillo de compromiso.

Según trascendió, la argolla entregada por su prometido Américo Villarreal, delegado estatal del Bienestar, es cara, muy cara.

Y como está de moda a nivel nacional criticar a las figuras morenistas por sus excesivos gastos en viajes, relojes y joyas, la senadora coahuilense está en la mira del conservadurismo comarcano.

Los malquerientes de Ceci afirman que el costoso aro es marca Cartier y fue adquirido por Américo Villarreal en la Quinta Avenida de Nueva York.

¿Será?...

INTOCABLE

Los conspiracionistas de siempre ahora interpretan como mensaje político subliminal que, en Torreón, se presente el grupo Intocable para los festejos patrios.

La agrupación musical amenizará el 15 de septiembre la conmemoración del grito de independencia, según anunció el alcalde Román Alberto Cepeda.

Lo bueno es que no invitó a Los Invasores ni a Calibre 50...

ROLEX Y CARTIER

Agudos y acuciosos lectores se comunicaron a esta columna para recordar que en Coahuila también hubo casos de políticos que ostentaban costosos relojes y no eran de Morena.

Tal fue el caso del entonces candidato a gobernador, Miguel Ángel Riquelme que, en abril de 2017, el diario Reforma le exhibió una costosa colección de relojes de alta gama.

El diario documentó el momento en que Riquelme portaba un reloj Montblanc Timewalker, con un valor de 120 mil pesos.

En la nota periodística se establece que la colección de relojes Montblanc, Rolex y Cartier de Miguel costaba más que todas las casas que poseía el ahora ex gobernador de Coahuila.

Así las cosas...

COMO EN CASA

En la Región Carbonífera, empresarios, periodistas y políticos ya le quieren poner casa a la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua.

La funcionaria estatal es asidua visitante a la región, bien sea a Sabinas, para anunciar la tradicional cabalgata que para promover la feria de Santa Rosa de Lima, en Múzquiz.

La titular de Turismo encontró en la Carbonífera un nicho de oportunidad en los tradicionales festejos culturales, gastronómicos y religiosos de esta región.

Bien por ella.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Puede el diputado Theo Kailionchiz vencer en una contienda interna por la alcaldía de Monclova al actual edil Carlos Villarreal?

Él jura que sí...