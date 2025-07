POLITICÓN: Cambian de método, no de mañanas; políticos coahuilenses ahora le entran al criptolavado

I. EL GESTO

Desde la cuenta oficial de la Cámara de Diputados se publicó una esquela por la muerte de Ozzy Osbourne. El gesto desató indignación: ¿por qué una institución del Estado lamenta oficialmente la partida de una estrella del rock mientras ignora el dolor de miles de familias con desaparecidos? La molestia creció cuando el morenista Sergio Gutiérrez Luna –presidente de la cámara–, desde su cuenta institucional, también rindió tributo al “Príncipe de las Tinieblas”. En un país con más de 120 mil personas no localizadas, este tipo de mensajes exhiben la desconexión con la realidad social.

II. POLÍTICA DE LIKES

El episodio no es sólo un error de comunicación: refleja cómo la política se convierte en espectáculo. En lugar de abordar los problemas de fondo, algunos optan por gestos mediáticos que poco aportan. México enfrenta crisis de violencia, desapariciones y desigualdad, pero en San Lázaro las prioridades parecen otras. Cuando el reconocimiento a un rockero pesa más que una agenda por justicia y derechos humanos, el mensaje es claro: política sin empatía ni sentido común.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Trump amenaza la industria automotriz de Coahuila con renegociación del T-MEC

III. ACTUALIZACIÓN

Las criptomonedas no sólo son el futuro de las finanzas, también –dicen los enterados– el presente del crimen organizado. El Cártel de Sinaloa y el CJNG ya las usan para mover millones y, según la DEA, el lavado digital ronda los 25 mil millones de dólares al año. En este contexto, se comenta en voz baja que dos exgobernadores coahuilenses se han vuelto expertos en estas plataformas. Uno incluso habría capacitado a familiares para manejar los “activos digitales”. Pablo Gómez, titular de la UIF, tiene en esta tendencia un reto mayúsculo: seguir la ruta del dinero...

IV. NUEVOS TIEMPOS, VIEJAS MAÑAS

Los tiempos cambian, pero la intención no: lo que antes se hacía con testaferros y cuentas bancarias, hoy se disfraza con plataformas digitales y criptodivisas. Entre la clase política estatal corre un fuerte rumor: aquellos que en su momento presumieron poder y fortuna, hoy sonríen más confiados gracias a las criptos. No es que se hayan modernizado, sólo evolucionaron sus métodos. Los que lavaban con empresas fachadas ahora lo hacen con wallets y contratos inteligentes. Eso sí: la impunidad sigue siendo la misma.

V. SIN ANESTESIA

El diputado Jericó Abramo lanzó una seria advertencia mediante un video publicado en sus redes sociales: en el Proyecto de Egresos 2026 desaparecerán –si se prueba, claro– 285 programas por falta de recursos. Entre los más afectados están los de salud y comunicaciones y transporte. El legislador comentó sobre recortes al abasto de medicamentos, equipos clínicos, mantenimiento carretero y señalización en vías federales. No se trata de alarmismo: es el reflejo de una crisis fiscal real. El gasto desordenado y los caprichos sexenales dejaron las arcas precarias. Y ahora, ¿el tijeretazo es la única salida?

VI. HERENCIA

Mientras Claudia Sheinbaum busca imprimir sello propio a su gobierno, la herencia económica de AMLO ya impone límites. El sexenio del “no más deuda” cerró con 17.4 billones de pesos en deuda, 23 por ciento más que con Peña Nieto. El recorte, ahora, no es ideología, es necesidad. La “austeridad republicana” terminó siendo puro eslogan... y la factura, como siempre, la paga la gente, a menos que en el Congreso federal se logre convencer a la mayoría morenista.

VII. CONGRESO LIGERO

En lo que va del año –tal vez lo que va de la legislatura–, el Congreso local, presidido por Luz Elena Morales, ha concentrado buena parte de sus sesiones en pronunciamientos personales, exhortos sin repercusión y asuntos que poco tocan la realidad de los ciudadanos. Es cierto que los legisladores tienen derecho a fijar postura sobre los temas que les inquietan, pero la tribuna no debería ser sólo espacio de expresión simbólica. Con medio periodo transcurrido, sería deseable que el próximo semestre traiga iniciativas con impacto tangible, y no sólo participaciones que terminan en el archivo. Se vale esperar más.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila alista reforma al Código Penal por ejercicio médico fraudulento

VIII. OJOS CIUDADANOS

Para que el Congreso local cumpla su función de manera efectiva, no basta con discursos: se necesita vigilancia ciudadana. Si los legisladores saben que alguien los observa, es más probable que se enfoquen en atender problemas reales y no sólo en posicionamientos estériles. Organizaciones como el Consejo Cívico de Instituciones podrían asumir ese papel. La participación no debe limitarse a la campaña. También toca exigir resultados en tribuna. Sólo así se puede pretender tener resultados distintos.

IX. LOS EQUIPOS

Entre los morenistas coahuilenses se han conformado –en términos generales– dos grupos: uno en torno a la senadora Cecilia Guadiana y otro liderado por el senador Luis Fernando Salazar. Hasta ahora, no quedaba claro en cuál jugaba el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez... pero eso cambió. El lunes pasado se reunió en CDMX con Luis Fernando, la diputada Cintia Cuevas y la regidora Alejandra Salazar, en el marco de un foro sobre cambio climático. Oficialmente fue por gestiones; políticamente, el mensaje quedó claro. En política, el quién con quién siempre dice más que el qué.