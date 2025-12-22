POLITICÓN: Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus bajo siglas en 2026

I. PRAGMATISMO

Como anticipamos en este espacio, la decisión está tomada: UDC no irá solo ni con Morena. Lenin Pérez, su líder moral, ya pactó una alianza con el PRI rumbo al 2026. Pero el detalle jugoso es otro: los acuerdos incluyen que perfiles priistas sean postulados bajo las siglas de UDC. Así, el tricolor suma fuerza territorial, mientras Lenin asegura votos y mantiene vivo a su partido. Nos dicen que la jugada es estratégica, no ideológica: los nombres fuertes vienen del PRI, pero los votos contarán para la UDC. Una coalición con sabor a préstamo, pero con ventaja para ambos... o eso creen.

II. ¿Y LOS DE CASA?

Con este esquema, perfiles locales, como el acuñense Beto de Luna, quedan fuera del radar, al menos en esta vuelta. Nos comentan que la apuesta de Lenin fue por los números, no por los cuadros. Ceder espacios a cambio de votos puede parecer lógico, pero en lo interno dejó ciertas inconformidades. Y aunque el trato parece cerrado, en política todo puede cambiar. UDC es experto en giros de último minuto, así que más de uno mantiene el ojo abierto. Hoy el pacto favorece al PRI, pero nadie puede jurar que así será mañana.

III. VENTA DE HUMO

El IEC aprobó hace unos días los lineamientos de paridad para el proceso electoral 2026 en el que se elegirá a los integrantes del Congreso Estatal. La consejera Lety Bravo, con bandera feminista en mano, salió a presumirlos como un logro inédito y positivo para las mujeres. Pero los que saben –y tienen buena memoria– recuerdan que esos criterios tienen al menos cinco años aplicándose. De hecho, fueron base para la integración actual del Congreso local. ¿Entonces, qué cambió? En realidad, poco. Lo que Lety vendió como novedad es un reciclaje con redacción corregida.

IV. LA MISMA RECETA

Lety Bravo salió a presumir el acuerdo de paridad como si fuera un logro inédito del Instituto Electoral. Pero el detalle es que los lineamientos aprobados son prácticamente los mismos que se han aplicado anteriormente. Nadie objeta su utilidad, al contrario: han servido para integrar un Congreso paritario. El problema está en querer venderlo como si fuera una gran novedad. Eso no habla de buena labor ni de experiencia, sino de falta de honestidad intelectual. Y en un órgano electoral, eso pesa.

V. CIERRE EN TONO FESTIVO

En modo balance y celebración, el gobernador Manolo Jiménez reunió a su equipo para revisar los resultados del 2025. Con cifras positivas y unidad institucional, el mensaje fue claro: Coahuila va bien y no hay que aflojar. Seguridad, desarrollo económico y calidad de vida fueron los temas destacados. Después vino la posada, que además de buñuelos, dejó una postal política: gobernabilidad, cohesión y una clase política disciplinada, lista para arrancar el 2026 sin fisuras... al menos en la foto, hasta que el calendario electoral nos alcance.

VI. PRESENCIA SIN PRESENCIA

En la imagen oficial del festejo, varios notaron la presencia de Gabriel Elizondo, titular de Mejora Coahuila. El detalle es que –nos dicen– no asistió por una complicación personal. Sin embargo, fue incluido en la imagen gracias a la edición digital, decisión atribuida directamente al gobernador. Dicen los que leen entre líneas que ese gesto dice mucho: incluirlo aunque no estuviera fue una forma elegante de decir que es del círculo de confianza. Y de paso, que en este equipo nadie se queda fuera... aunque no llegue.

VII. EDUCACIÓN RECORTADA

Los recortes presupuestales de la 4T no perdonan a la educación superior. El Instituto Nacional de México –del que dependen los tecnológicos del país– arrastra un déficit que dejó sin prestaciones de fin de año a más de 28 mil trabajadores. En el caso de Coahuila, en el Tec Laguna, 527 empleados se fueron de vacaciones sin prima vacacional ni certeza de pago. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum promete fortalecer la educación, la herencia recibida muestra otra cara: menos recursos, más incertidumbre... y un sindicato en asamblea permanente.

VIII. BLOQUEOS

En Saltillo el enojo se tradujo en bloqueos. Al menos 80 trabajadores del Tec no han cobrado desde noviembre, y la semana que recién terminó tomaron el bulevar Venustiano Carranza en protesta. La Secretaría de Gobernación prometió una respuesta para estos días, pero la preocupación crece: hay riesgo de que los casi 400 trabajadores terminen igual. La dirección no tiene respuestas y el malestar sube. El discurso de transformación se topa con la realidad de los maestros: promesas federales sin fondos locales.

IX. ¡POR FIN UNA BUENA!

Nos comentan que la UAdeC, encabezada por Octavio Pimentel, logró posicionar 24 programas de posgrado dentro del Sistema Nacional de Posgrados 2025, lo que no es menor. Observadores del ámbito académico destacan que este reconocimiento debe resaltarse, más aún cuando siete de esos programas pertenecen a la Facultad de Ciencias Químicas, reafirmando su tradición de excelencia. Dicen que cuando hay logros también se deben contar. Esta vez, la Universidad Autónoma de Coahuila se anota una buena en el tablero nacional... y eso, afirman, merece ser reconocido.