POLITICÓN: La intención de quitar autonomía a fiscalías, ¿es un guiño a Samuel García?

I. SINERGIA

La entrega de la Plaza Mirasierra Spurs ejemplifica cómo funciona el programa “Activa Tu Parque” cuando se articulan voluntades. Harrison Barnes, medallista de oro olímpico y jugador de los Spurs de San Antonio, donó 60 mil dólares para rehabilitar dos canchas de básquetbol, mientras empresas regionales sumaron esfuerzos para alcanzar una inversión total de 3.5 millones de pesos. El proyecto beneficia a más de 12 mil personas con infraestructura moderna que incluye juegos infantiles, mesas de ping-pong, sistema de riego y luminarias. Esa fue una canasta de tres puntos para el alcalde Javier Díaz González.

II. MODELO REPLICABLE

La conformación de un comité Pro Plaza, integrado por 20 vecinos, garantiza la sostenibilidad del proyecto más allá de la inauguración. Barnes impartió una clínica de básquetbol a más de 50 niños de academias locales y dejó abierta la posibilidad de continuar participando en futuras rehabilitaciones. La coordinación entre gobierno estatal, municipal, iniciativa privada internacional y ciudadanía organizada crea un modelo replicable que combina recursos, experiencia y compromiso comunitario.

III. POLÉMICA EN REDES

El evento deportivo generó una polémica inesperada en redes sociales. La senadora Cecilia Guadiana criticó en una publicación: “Entre el avión y llevar un futbolista americano a una colonia de las más populares de Saltillo... los priistas viven en Disney o qué onda?”. En respuesta -aunque sin hacer referencia a la senadora- la regidora Ale Salazar comentó: “Es una estrella de la NBA (basquetbol)” con emojis de risas, aclarando que se trataba de basquetbol. La regidora manifestó su apoyo a estas acciones porque siempre respaldará iniciativas en favor de las juventudes y el deporte. Una muestra de que el conflicto continúa...

IV. CONFLICTO PERSISTENTE

Salazar complementó su respuesta subiendo historias con declaraciones de líderes morenistas rechazando viajes en avión privado y el clasismo. Los que saben comentan que fue en clara referencia a los traslados de Américo Junior en vuelos privados. Este intercambio sin duda evidencia que, en cualquier momento, la confrontación volverá a cobrar intensidad, pues Ale Salazar mantiene su postura e ignora las amables solicitudes de su dirigencia para hacer las paces con sus rivales domésticos.

V. FIRMEZA AMBIENTAL

La procuradora Claudia Elvira Rodríguez Márquez ha demostrado firmeza desde su llegada a la PROPAEC. El caso del mono araña “Goyo”, en posesión ilegal de Jorge Segundo Rodríguez, ejemplifica esta nueva postura institucional. Tras las contradicciones entre los testimonios del propietario del animal y su esposa, la procuradora presentó denuncia por declaraciones falsas, delito que contempla hasta siete años de prisión. Además, anunció un operativo conjunto con Fiscalía y la PROFEPA para asegurar al ejemplar en peligro de extinción. Así, nos dicen, trata de cambiar la imagen dañada que dejó la anterior administración.

VI. RESPALDO ESTRATÉGICO

Nos comentan que hay comunicación cercana con el diputado Jorge Valdés del Partido Verde, lo que fortalece la determinación en las acciones. Este respaldo político facilita, se asegura, que la procuradora pueda actuar con mayor contundencia en casos como éste. El operativo programado para los próximos días deja claro que hay una renovada coordinación institucional entre Procuraduría estatal, Fiscalía y autoridades federales. Esperemos que así siga... y, si se puede, que mejore.

VII. ¿PURO CUENTO?

Dicen los que saben leer bien entre líneas que las declaraciones del morenista Waldo Fernández, en el sentido de que el Senado analiza la posibilidad de regresar a los gobernadores la facultad de designar a los titulares de las fiscalías de sus entidades fue, en realidad, solo un guiño hacia su coterráneo Samuel García, quien ha sufrido largamente el no poder controlar a la Fiscalía de la entidad que gobierna, aunque tal situación, en realidad, no derive del hecho de que aquella goce de autonomía, sino de que, al no tener control del Congreso, García no ha podido colocar en esa posición a alguien de su elección.

VIII. BUSINESS AS USUAL

Y es que allí donde los mandatarios estatales tienen control del Poder Legislativo las cosas funcionan como siempre: la titularidad de la Fiscalía se asigna a quien es señalado desde las alturas y el comportamiento de quien es así seleccionado es el previsible: opera como si se tratara de un integrante más del gabinete, es decir, como un subordinado del Poder Ejecutivo. Claro: si la norma se modificara al menos se dejaría de fingir que los fiscales son autónomos...

IX. QUE SE VAYA...

El rumor de que la panista “rebelde” Edith Hernández podría abandonar su curul, nos precisan quienes conocen a detalle la historia, no surgió porque alguien quisiera “castigarla” por el amago de renunciar a la bancada albiazul en el Congreso, sino a que ella misma planteó esa posibilidad en los días en que las cosas se pusieron tensas. Lo más llamativo, nos aseguran, es que todo mundo dentro del PAN se ha mostrado más que dispuesto a tomarle la palabra -aunque eso implique el arribo al cargo de una priista-, pues la conducta déspota de la monclovense le ha ganado la animadversión generalizada de sus propios correligionarios. A ver en qué para el asunto.