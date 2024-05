POLITICÓN: ¿Les urge alfabetización a legisladores coahuilenses o sólo les gusta hacer el ridículo?

I. QUÉ PENA CON LAS VISITAS

Ayer se conmemoró en el Congreso del Estado el segundo centenario del surgimiento de Coahuila como estado independiente de la República Mexicana. Conviene recordar que, antes de ello, nuestra entidad formaba parte de lo que, en su momento, se conoció como “el estado interno de oriente”, mismo que estaba integrado por Nuevo León, Coahuila y Tejas (así, con jota). Todo muy bien, pero hubiera estado mejor si, a la hora de leer el guion de la sesión, el presidente de la mesa directiva, el monclovense Alfredo Paredes López, se hubiera ocupado de practicar antes lo que debía decir.

II. LEER DE CORRIDO

Y es que a la sesión del Congreso de ayer se invitó a Ricardo Canavati, presidente del Congreso de Nuevo León, así como a otros integrantes de la Legislatura neoleonesa, para recordar el bicentenario de cuando éramos una misma entidad y... ¡qué vergüenza con las visitas!, pues quien encabezaba la mesa directiva ni siquiera podía leer de corrido lo que tenía escrito en el guion. Valdría la pena un poquito de rubor.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Recarga la 4T calumnias contra María Amparo Casar

III. ANALFABETOS

Lo bueno del asunto es que las visitas ya se habían ido cuando la diputada udecista Norma García Mariscal subió a la tribuna para proponer que se instaure en la entidad un programa de alfabetización y educación básica para adultos varones. La legisladora leyó su texto con tal cantidad de errores de sintaxis e incluso inventó el término “niurshorsing” −por decir nearshoring−, que habría sido sumamente bochornoso que nuestros invitados del vecino estado constataran que, independientemente de la población abierta, quienes requieren con más urgencia el programa de alfabetización son los propios legisladores estatales.

IV. RIDÍCULOS MILLONARIOS

Por ello, o nuestros representantes populares se ponen a practicar lo que deben leer en tribuna, o que vayan buscando una buena aplicación de inteligencia artificial para que lea por ellos, o que de plano que se dispense la lectura de los documentos que inscriben para la discusión cotidiana porque realmente da pena constatar, semana tras semana, que quienes nos representan no saben siquiera leer de corrido. Y el asunto es que les pagamos una millonada por hacer estos ridículos.

V. RESPONSABILIDADES I

Hace un par de días le dimos cuenta en este espacio de la falta de insumos y personal, así como de las condiciones inaceptables para la atención de pacientes en el hospital de Torreón. Agudos observadores nos comentan que nada más es importante apuntar correctamente al momento de señalar responsables de la situación. En este sentido, nos dicen, debe tenerse en cuenta que Raúl Rodríguez es quien cobra como subsecretario de Atención Médica en la dependencia y, además, está una doctora de nombre Martha Elena Campos, quien es la encargada de los hospitales en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Renuncia en puerta? Hospital General de Torreón enfrenta desafíos críticos y secretario de Salud guarda silencio

VI. RESPONSABILIDADES II

Los dos funcionarios citados, al menos en teoría, le responden al secretario de Salud, Eliud Aguirre, pero lo raro del asunto es que no se meten a fondo... o no quieren hacerlo. Los malpensados no dudan en decir que incluso podría haber plan con maña en este caso y que la aparente “negligencia” podría estar encaminada a crearle una “tormenta perfecta” al actual titular de salud para que se le mueva la silla. ¿Serán capaces?

VII. BUENA NOTICIA

Osvaldo Aguilar Villarreal, titular de la Dipetre, presumió en redes sociales que la dependencia a su cargo se sumó al Acta Compromiso para el Control Interno que impulsa la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo cual es una excelente noticia, porque si hay una dependencia donde hacen falta procesos de control interno, esa es la Dipetre. El evento constituye una gran oportunidad para demostrar que estos instrumentos sirven más allá de la foto. Cabría esperar que en los próximos meses haya funcionarios sancionados por el “extravío” de los documentos que respaldan cientos de créditos de jubilados y pensionados.

TE PUEDE INTERESAR: Se encienden los focos rojos ante la incertidumbre sobre la planta de Tesla en Nuevo León

VIII. UN CASO PARA LA ARAÑA

Dicen los enterados que en el Consejo de Administración de Agsal ha generado contrariedad la intención de que un importante volumen del agua que sale de la planta tratadora de Saltillo sea concesionada a particulares para que puedan venderla posteriormente al mejor postor. La pregunta que se hacen los integrantes de dicho Consejo es por qué alguien querría comprar hoy −con intención de revender− un líquido que los actuales concesionarios de la planta no han podido colocar en el mercado. Todo un misterio...

IX. RECICLADO DE MEMES

Circula en redes una extraordinaria remasterización del meme aquel en el cual la parte femenina de una pareja ve con disgusto cómo su media naranja voltea a ver a otra fémina que camina en sentido contrario. En este caso, los rostros de los personajes han sido sustituidos por Javier Milei, Elon Musk y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La edición del meme refiere los guiños que en las últimas horas se han realizado el presidente argentino y el director ejecutivo de Tesla, lo cual lleva a recordar que han pasado más de 14 meses desde el anuncio de la llegada de la citada empresa a territorio norestense... y nomás nada.