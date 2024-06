POLITICÓN: Poder Legislativo de Coahuila, costoso y poco eficiente

I. CARÍSIMOS

Ahora que tanto se habla de instituciones públicas “que no le sirven al pueblo” vendría bien echarle una revisada a fondo al Poder Legislativo de Coahuila. Diga usted si no: cada uno de los 25 integrantes del Congreso nos cuesta a los ciudadanos, mensualmente, poco más de 92 mil pesos... y trabajan −si acaso− un día a la semana. Pero algunos ni siquiera acuden a las sesiones, o si van, no desquitan el salario. El martes pasado, por ejemplo, solamente 18 de los 25 miembros del Congreso pasaron lista al inicio de la sesión. Tres de ellos, el priista Felipe González, la udecista Norma García y la morenista Magaly Hernández, se dijo, faltaron “de forma justificada”.

II. ABSTENCIONISTAS

Los otros cuatro por ahí andaban pero, todo hace indicar, les resulta muy poco atractivo cumplir con las formalidades de su esporádico quehacer. Otro ejemplo de la ausencia de seriedad: a lo largo de la sesión de anteayer se registraron 13 votaciones y en ninguna de ellas votaron los 22 legisladores que, en teoría, asistieron a la sesión y, no tenga usted duda, cobrarán íntegra su dieta. Incluso hubo una en la que solamente votaron 13... apenas los necesarios para mantener el quórum.

III. QUIETOS...

Y hablando de instituciones que bien podrían desaparecer y nadie lo notaría, nos comentan que la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial es el ejemplo perfecto de la inmovilidad. Hasta eso que al titular del área, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, se le conoce que asiste con regularidad a la dependencia. El problema es que una vez ingresa a su oficina, aquello se convierte en un agujero negro del cual no logra escapar ni siquiera una instrucción para que el personal desarrolle alguna actividad... aunque sea lúdica. ¿Será que le entregaron esa dependencia al perredista porque, en realidad, no hay nada qué hacer?

IV. MÁS SEGURO...

Pícaros observadores de la vida pública nos dicen que no es falta de quehacer lo que mantiene inmóvil al vástago de la “primera comadre del Estado”, Mary Telma Guajardo, sino quizá una mala lectura de la filosofía de Gandhi, personaje a partir del cual le impusieron el nombre. Como el líder indio basó su lucha contra el colonialismo en la tesis de la no violencia, y eso se traduce en abstenerse de toda conducta que provoque un daño... pues como diría Maderito: mejor no hacer nada, para no equivocarse.

V. AHORA SÍ...

Le llegó la hora al bulevar Venustiano Carranza. El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Chema Fraustro encabezaron ayer el banderazo de arranque a las obras que prometen mejorarle el rostro a esta importante vialidad y mejorar el flujo vehicular mediante la instalación, ¡por fin!, de semáforos inteligentes en sus diversos cruceros. El recarpeteo de más de 120 mil metros cuadrados implicará inconvenientes, desde luego, y aunque se ha ofrecido que no se interrumpirá la circulación sobre dicha vía en ningún momento, usted prepárese para hacer más tiempo en sus recorridos. Pero con que al final valga la pena...

VI. DESARROLLO PERO CON CALIDAD

El alcalde Chema Fraustro hizo una declaración que, aunque parece simple, es de gran relevancia. Hemos discutido los desafíos que implica el desarrollo económico e industrial, y parece que el alcalde lo tiene claro: está evaluando qué tipo de empresas llegan a invertir en Saltillo. No se trata sólo de crecer, sino de hacerlo con calidad. Las empresas que cuidan los recursos naturales, como el agua, son bienvenidas. La idea es mantener la calidad de vida de lo que él llamó la “mejor ciudad para vivir”.

VII. REORGANIZACIÓN

Desde que Dulce María Fuentes Mancillas asumió como comisionada presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), el reto ha sido claro: revivir el organismo. A 20 años de su creación, la institución se debilitó por las decisiones cuestionables de su consejo. Hace unas semanas se nombró a un nuevo director general, una medida percibida como positiva para poner orden. Ayer, Néstor Hurtado fue nombrado director de Planeación y Fortalecimiento Institucional, además mantiene el área de comunicación social, la cual se fusionó con la de planeación. Este reacomodo promete seguir en la dirección correcta. ¡Ya era hora!

VIII. COMPROMISO HECHO

En los últimos años, los resultados en seguridad han sido palpables en Coahuila. Expertos señalan que la coordinación entre las autoridades ha sido clave. Ayer, el gobernador Manolo Jiménez sugirió que ha mantenido comunicación con los alcaldes y alcaldesas electos en la pasada jornada electoral. Un dato importante: 33 de ellos están dispuestos a establecer el mando único. Este compromiso es crucial para mantener la paz en el estado. ¿Cuáles son los 5 ayuntamientos faltantes?

IX. CERO IMPUNIDAD

Punto para los elementos al mando de Federico Fernández Montañez y Miguel Ángel Garza Félix que ayer arrestaron al pseudoabogado José Luis “N”, quien propinó una salvaje golpiza a don Pedro, un septuagenario que se encontraba a cargo de la caseta de acceso al fraccionamiento Portales la noche del domingo pasado. El arresto envía un mensaje claro a quienes consideran que se encuentran por encima de las leyes y por ello pueden ejercer violencia en contra de personas incapaces de defenderse. Lo que debe seguir ahora es que se imponga el castigo que prevé la ley y se compense, en la mayor medida posible, a la víctima.