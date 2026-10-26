Senado: Los cuatro jefes

En los fríos días finales de enero pasado, el senador morenista Ignacio Mier abandonó Palacio Nacional con gesto de contrariedad. Había recibido la indicación directamente de la presidenta Sheinbaum Pardo para relevar como coordinador de la bancada del partido oficial al poderoso Adán Augusto López -calificado “hermano” por el expresidente López Obrador. “¿Presidenta, quién informará a Adán?”-, inquirió el legislador poblano, según lo ha confiado a aliados políticos.

“Le informarás tú”, fue la respuesta sin tonalidad alguna. Mier Velazco aplicó la liturgia política: no apartarse un milímetro de una orden superior, y así la transmitió a López Hernández, cuya figura estaba dominada ya por escándalos que no han cesado: ligas con su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco -cuando fue gobernador del estado-, Hernán Bermúdez, creador de la mafia “La Barredora”; una lista interminable de empresas sospechosas de vínculos con el crimen organizado registradas en la notaría del también exsecretario de Gobernación.... Adán Augusto deploró ante Mier no haber sido informado directamente por Palacio, y requirió explicaciones a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se habría declarado sorprendida por la noticia, según fuentes familiarizadas con esta historia. Ella ofreció verificar directamente con la Presidenta. Poco después se lo confirmó, sin mayores explicaciones. El primer domingo de febrero López Hernández renunció durante una plenaria privada con la bancada morenista, donde ya había corrido el rumor de que el nuevo líder sería Mier, un priista de larga data que no se afilió a Morena sino hasta 2017 para arribar el año siguiente a la Cámara de Diputados.

Mier se ha ido abriendo espacio político con Sheinbaum Pardo durante las reuniones de los lunes en el llamado Gabinete Político. Pero en el Senado debe respetar los amplios márgenes de poder que conserva López Hernández como uno de los emisarios de López Obrador. Determinados asuntos parecen estar radicados sólo en las manos de Adán Augusto, quien en 2023 decidió desafiar la voluntad anticipada de su amigo y paisano López Obrador para inclinar en favor de Claudia Sheinbaum la decisión sobre la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2024. Fracasó, pero marcó una línea roja apostando al valor del paisanaje. Al único que consulta López Hernández es a otro miembro del círculo de acero del expresidente, el tercero de los jefes mayores en la cámara alta: Alejandro Esquer. El otrora secretario particular del expresidente López Obrador acostumbra a consumir días de sesión legislativa en su cubículo, para desahogar la misión política de llevar y traer mensajes desde el rancho de Palenque que simboliza el retiro del tabasqueño.

En días pasados Esquer dedicó horas a la entrega en propia mano a sus compañeros de bancada, de copias autografiadas del más reciente libro del exmandatario, “Pueblo”. Ese mismo día recibió también a Horacio Duarte, secretario de Gobierno del estado de México y hasta ahora hombre fuerte de la administración de la morenista Delfina Gómez. Hay desde luego, otro líder del Senado, con rango de presidente. Se trata del mexiquense Higinio Martínez, fundador original del llamado Grupo Texcoco, cuyo segundo al mando fue el mencionado Horacio Duarte, con quien compartió la formación política de la maleable profesora activista Delfina Gómez, a la que encomendaron, en 2013, la alcaldía de ese municipio del estado que ahora ésta gobierna. Martínez, abiertamente confrontado con Duarte y Delfina Gómez -a los que considera traidores-, pudo llegar a la presidencia senatorial para bloquear a Óscar Cantón Zetina, a quien favorecían Adán Augusto y Esquer. Pero no ha podido cobrar cuotas importantes de poder. Contra la tradición de ceder a su puesto el control administrativo del Senado y otras posiciones clave, todo ello sigue bajo el control de López Hernández y Mier.