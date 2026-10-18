La soledad de Zoé Robledo

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La soledad de Zoé Robledo
    La que quizá sea la última prueba de ácido para Robledo Aburto radica en una creciente protesta en el IMSS. Cuartoscuro

Después de 2019 comenzó un incesante declive que hoy lo acerca a la condición de proscrito político

A inicios de 2018, a los 44 años, el recién designado subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, atrajo reflectores como pocos en el círculo cercano al entonces presidente López Obrador, que no hicieron sino aumentar su brillo cuando arribó a la dirección del IMSS, en mayo de 2019. Pero pocos años después comenzó un incesante declive que hoy lo acerca a la condición de proscrito político, bajo el peso de la mayor crisis que haya sufrido el sector público de salud, en su institución más importante.

La que quizá sea la última prueba de ácido para Robledo Aburto radica en una creciente protesta en el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, con cerca de 480 mil integrantes que atienden a casi 80 millones de beneficiarios. El IMSS es una pieza clave de estabilidad política para el país.

Edomex, en la indagatoria sobre ‘Andy’

La agitación en la organización sindical está siendo un caldo de cultivo para reclamos salariales que impactarán en otros gremios ligados al gobierno Sheinbaum. También, un imán creciente para la indignación del personal sanitario y de amplios sectores sociales ante la escasez de los insumos médicos más básicos; espacio de presiones políticas en el actual ambiente electoral, más lo que sume en este momento complejo del país.

Durante un par de semanas la presidenta Sheinbaum Pardo hizo declaraciones en las que se refirió a Robledo con claro desdén y cierto tono de exasperación. Se confirmaba con ello su deslinde de un personaje heredado por el anterior gobierno -como ocurrió también con Martí Batres, en el ISSSTE, sólo por lo que toca al sector salud.

La reforma de las Alcalde Luján: De abogados, fiscales y otros poderosos

La mandataria debió salir después en defensa del funcionario, cuando éste se hallaba en caída libre. Otorgó credibilidad al anuncio de que revisará la oferta salarial al gremio -que en forma inédita rechazó el 6.9% pactado, con una pésima narrativa, por el dirigente sindical Rafael Olivos, cuya cabeza es exigida en las protestas.

Pocos ámbitos como el de la salud han exhibido mayor bajo los gobiernos de la llamada cuatroté. López Obrador fue prolijo en promesas, pero un fracaso en resultados. Cada etapa de su estrategia atrajo más pérdidas y más corrupción. El mayor ejemplo fue el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en 2020, sepultado en 2023 y saqueado por las mafias del Grupo Tabasco.

Sus ruinas fueron entregadas a Robledo, que sólo acertó a crear el organismo público descentralizado (OPD) IMSS Bienestar, otro hoyo negro financiero, cuya más reciente auditoría (2025) exhibió desviaciones de 91 mil millones de pesos en servicios personales, 12,000 millones en gastos sin comprobar y 27 mil millones de sobregastos.

Partidos bajo el ácido electoral

El derrumbe se agudizó por la pandemia del Covid (2020-2023), pero tuvo otro ingrediente crítico. El último de esos años, resultó evidente que Zoé Robledo había dedicado una parte sustantiva de su tiempo a construir su candidatura al gobierno de Chiapas, que concentró casi la tercera parte de sus visitas a los estados del país. Brotaron las evidencias de corrupción en su equipo de trabajo, dominado por chiapanecos; la asignación de contratos irregulares bajo montos multimillonarios. Y lo peor, la implicación de miembros de su familia en empresas privilegiadas, entre ellos dos hermanos, Gabino y Eduardo Robledo Aburto, y su padre, Eduardo Robledo Rincón, él con una digna carrera política previa como legislador, efímero gobernador de Chiapas en pleno estallido zapatista, embajador y secretario de estado.

Al arranque del presente gobierno, el IMSS bajo Zoé Robledo perdió la centralidad que tuvo durante décadas en la compra consolidada de fármacos y equipamiento médico, siendo sustituido por Birmex, bajo la conducción del poderoso subsecretario de Salud, Eduardo Clark y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro. El mensaje fue que se le amarraban las manos. Es probable que la presión que enfrenta y un último gesto de dignidad lo lleven a la renuncia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
COVID-19
Desabasto

Localizaciones


Chiapas
México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Martí Batres
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría De Bienestar
IMSS
INSABI

Roberto Rock

Roberto Rock

Roberto Rock Lechón, director del equipo que impulsa el proyecto de La Silla Rota. Escribe la columna política “Retrato Hereje” desde 2013. Ha sido periodista durante más de 40 años. Ocupó diversos puestos en el periódico “El Universal”, entre ellos reportero, editor y director editorial. Ha colaborado en varias publicaciones y es autor y coautor de diversos libros. Ha sido conferencista en diversos países en temas de periodismo, transparencia y libertad de expresión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

true

Expo Coahuila 2026: La tradición de la Feria de Saltillo en su nueva imagen
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

Crimen de Estado: Las obras de AMLO por encima de la salud de los mexicanos

true

Navi Pillay, la gran Nobel

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH
Esta combinación de fotografías muestra a Flavio Bolsonaro, izquierda, en Sao Paulo, el 29 de septiembre de 2026, y a Luiz Inacio Lula da Silva en Río de Janeiro, el 23 de septiembre de 2026.

Imitar a Milei perjudicaría a Brasil
Sir Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind, en la Cumbre Internacional sobre IA celebrada en la Royal Dublin Society (RDS) en Dublín, Irlanda.

Responsabilidad objetiva para los ejecutivos del sector de la IA