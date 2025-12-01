$!Psicóloga de Saltillo publica un libro para que niños y adultos conozcan lo que es el TDAH

Para la psicóloga y terapeuta familiar Ana Rodríguez, la existencia de infancias con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es algo que todavía no se reconoce como debería, lo que provoca dificultades tanto en la escuela como en la casa. Por eso con el libro “El niño que no paraba de hablar, correr y preguntar” esta profesional busca concientizar sobre esta situación para que mejore la forma como vemos a estar personas en nuestro entorno. “Muchos veces a los niños en las escuelas se les critica, se les dice que son desordenados, que no hacen caso o a que los papás se les pide que sean más firmes, que pongan más reglas, pero ¿qué pasa cuando hay una condición de vida? Cuando hay una situación que requiere un abordaje diferente y que requiere también una capacitación diferente a maestros de grupo”, explicó la autora para VANGUARDIA.

La historia es contada desde la perspectiva de las dos hermanitas de un niño llamado Mauro, mientras explican cómo es convivir con un pequeño con TDAH, lo que han aprendido y cómo pueden ayudarle en su día a día. Cuenta con las ilustraciones de Elena Villarreal y está diseñado de manera que el lenguaje mantenga un equilibrio entre usar términos adecuados y mantenerse accesible tanto para niños como para padres y docentes. “Yo trabajo en la Secretaría de Educación, en el área de psicología y tengo mucho contacto con papás y alumnos. Los niños tienen derecho a conocer su identidad y cuando los padres nos pedían apoyo para explicarles, me encontraba con que había cuentos que utilizaban a personajes caricaturescos, animales, pero pensé que esto les pasa a los humanos, entonces fue una manera de visibilizarlo y hacer que entiendan que es algo que pasa dentro de ellos, no externo a ellos”, señaló.

Además, desde su experiencia en esta dependencia, reconoció que sí están llegando cada vez más de infancias con TDAH, autismo u otras neurodivergencias y la capacitación permanece limitada. “La idea es que esto también abra caminos para que más docentes busquen capacitarse y conocer más sobre el tema”, agregó, “los beneficios [de un diagnóstico] empiezan desde que podemos encontrar herramientas para poder trabajarlo, porque no es lo mismo cuando se dice que el niño es desordenado o no hace caso a cuando hay una condición y hay que modificar el entorno, la manera de enseñar o en casa buscar actividades alternas y entender que no es que el niño sea desordenado y tomármelo personal, sino que hay algo que no puede controlar y que debo proporcionar los medios para poderlo apoyar”. TE PUEDE INTERESAR: La Feria del Libro de Guadalajara también llega al Museo Cabañas de la mano de Barcelona El libro se presentará el 5 de diciembre a las 18:30 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. El mismo ya se puede encontrar en Amazon, en Mercado Libre y en las librerías Buku y Carlos Monsiváis en Saltillo.

TEMAS Arte Literatura Psicología Localizaciones Saltillo