El Olfato, la puerta invisible a nuestro mundo interior

“Oler no es solo percibir aromas. Es recordar, decidir, vincularse, protegerse, emocionarse y crear. No se trata de un acto secundario, sino de una forma profunda de estar en el mundo”, asevera la neurocientífica Laura López-Mascaraque. López-Mascaraque, doctora en Neurociencias y profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español, propone un cambio de perspectiva acerca del que describe como “el sentido más misterioso, poderoso y olvidado del cuerpo humano”. Basándose en sus propias investigaciones y en los estudios científicos más recientes y concluyentes, la doctora López-Mascaraque propone reconocer que “la realidad no solo se ve y se escucha, sino que también se respira”.

“En cada bocanada de aire que respiramos hay información, historia y emoción esperando ser interpretadas”, enfatiza. Autora de ‘El fascinante universo del olfato’, esta neurocientífica ofrece una visión integral del olfato como sistema biológico, herramienta social, vehículo emocional y campo de innovación futura; reivindica el poder de la nariz para comprender quiénes somos, cómo vivimos y qué sentimos; y nos invita a detenernos, respirar y redescubrir la riqueza invisible que nos rodea. López-Mascaraque señala que “un olor puede devolvernos a la infancia en un instante” y confirma desde el ámbito de la ciencia, lo que el escritor alemán Patrick Süskind, famoso por su novela ‘El Perfume’ afirmaba desde el mundo de la literatura: “los olores tienen un poder de persuasión más fuerte que las palabras, las apariencias, las emociones o la voluntad”. UNA CAPACIDAD SENSORIAL Y OMNIPRESENTE “El olfato participa silenciosamente en muchos aspectos de nuestra vida diaria: desde la elección de alimentos hasta la atracción entre personas, pasando por la percepción del peligro o la creación de ambientes emocionales”, señala.

También desempeña un papel esencial en la gastronomía, el arte, el marketing y la construcción de identidades culturales, añade. Este sentido corporal “nos ayuda a sobrevivir, elegir, recordar, emocionarnos, vincularnos e incluso crear arte”, ya que “los olores están por todas partes: en la piel, en la memoria, en la comida, en los rituales, en el deseo, en el peligro y también en la belleza. Son invisibles, pero nos atraviesan y nos transforman”. López-Mascaraque explica que “lo que percibimos como un simple aroma es en realidad el resultado de un diálogo sofisticado entre la química del entorno y la biología del cerebro”. UN PUENTE HACIA LO QUE SOMOS Y AQUELLO QUE FUIMOS “Cada vez que respiramos, miles de moléculas invisibles entran en nuestra nariz y activan complejas redes neuronales capaces de identificar y diferenciar miles de olores. El cerebro traduce esas señales químicas en sensaciones, emociones y recuerdos”, puntualiza.

“El olfato es un atajo hacia lo más íntimo de lo que somos, un puente invisible entre el pasado y el ahora, una vía directa hacia lo más profundo de nuestra biografía de los sentimientos. Tiene un privilegio que lo distingue de los demás sentidos: una conexión directa con el corazón emocional y memorístico del cerebro”, de acuerdo con esta especialista. “De todos los sentidos, el olfato es el que mejor conserva la memoria del tiempo. Ninguna fotografía, canción o textura puede transportarnos con tanta fuerza a un momento concreto”, afirma. Señala que mientras que la información visual, auditiva, gustativa o táctil sigue un camino más largo y mediado, pasando por el tálamo (una estructura que distribuye los estímulos hacia sus respectivas áreas corticales), las señales olfativas viajan desde el epitelio nasal hasta el bulbo olfativo, y desde allí saltan sin escala a las regiones del sistema límbico, como la amígdala y el hipocampo, encargadas de procesar la emoción y la memoria. OLORES QUE CONMUEVEN Y DESPIERTAN RECUERDOS “Ese acceso directo del olfato al cerebro puede conmovernos antes de que sepamos por qué. Un perfume familiar puede detenernos en seco, un aroma desconocido puede despertar inquietud o deseo sin que medie pensamiento”, destaca. “Por eso un olor puede transportarnos de inmediato a un momento de la infancia, a una persona o a un lugar. Los aromas no solo se perciben: se convierten en experiencias emocionales profundamente grabadas en nuestra memoria”, puntualiza.