Los moribundos se dieron cuenta de que no habían encontrado el coraje suficiente para vivir fiel a la voz de su propio corazón y eso los dejó sumidos en un profundo dolor por una vida que no habían vivido con honestidad consigo mismos.

El llamado individual se vuelve más prominente, tu corazón se despierta y te das cuenta de que tus propias creencias y preferencias pueden no estar alineadas con aquellas con las que te criaron. Y así comienza la sanación de darte cuenta de que no estás viviendo una vida fiel a ti mismo, sino la vida que se espera de ti.

Ojalá hubiera vivido una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí

Bronnie Ware , una ex enfermera australiana de cuidados paliativos quien posteriormente plasmó en libros todo el apendizaje que su trabajo con personas desahuciadas le dejó, comparte los cinco arrepentimientos más comunes de los moribundos y sus consejos sobre cómo vivir una vida más alegre sin que al final te arrepientas de no haber intentado ser feliz.

Desearía no haber trabajado tan duro

No hay nada de malo en amar tu trabajo , y es genial si lo haces. Pero ya sea que lo haga o no, es fácil quedar atrapado en no desconectarse nunca correctamente. Esto es aún más cierto en una sociedad cuyo elemento vital está respaldado por la tecnología.

Los moribundos aprendieron demasiado tarde que en sus vidas necesitaba algo más que trabajo. Cuando se lo quitaron, no quedó nada: ninguna identidad que los sostuviera, ningún estímulo que los inspirara, ninguna alegría.

La mayoría admitió que era el miedo lo que los había mantenido pegados a su carrera: miedo a la falta de dinero, miedo al juicio de sus compañeros de trabajo y miedo al fracaso.

Al crear espacio y también honrar otras áreas de la vida, puede aportar más eficiencia a su vida laboral de todos modos.