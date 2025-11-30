Hospital Universitario: un sobreviviente del Centro Histórico de Saltillo

El Hospital Universitario de Saltillo ha sobrevivido a guerras y pandemias. Hoy enfrenta un nuevo reto: modernizar sus instalaciones.

La institución nació el 20 de noviembre de 1951 y se integró a la Universidad Autónoma de Coahuila en 1975, consolidándose como un centro formador de médicos especializados. Desde entonces, mantiene también el compromiso de ofrecer a la población en general servicios de medicina preventiva y correctiva de primer nivel.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo tendrá jornada de esterilización y vacunación a bajo costo

A lo largo de su historia, el Hospital Universitario ha atendido a heridos de guerra y a pacientes con COVID-19, etapas que marcaron momentos críticos para su operación. Hoy atraviesa una situación igualmente compleja que exige medidas de adaptación y eficiencia.

Actualmente, la institución trabaja bajo una política de austeridad, según explicó su director, Lauro Cortés, a VANGUARDIA con el fin de sostener la operatividad mientras se enfrentan diversos retos administrativos, financieros y estructurales.

OPERATIVIDAD COMPLICADA, PERO PROTEGIDA

Lauro Cortés indicó que las deudas por prestación de servicios a instituciones públicas superan los 27 millones de pesos.

Estas dependencias públicas son: municipio de Saltillo, IMSS y Petróleos Mexicanos. Para enfrentar esta situación se han restringido gastos que no son estratégicos en cuanto a la atención médica, lo que indicó que también ha impulsado una mayor eficiencia interna.

DESAFÍOS MÚLTIPLES

La deuda por cobrar es solo una parte de un complejo sistema de problemas. Lauro Cortés detalló estos desafíos estructurales y económicos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo antiguo: el informe de Victoriano Cepeda, un retrato del Coahuila de 1869

En primer lugar colocó la antigüedad y ubicación. Indicó que el hospital es un edificio viejo e histórico, lo que limita su capacidad de modernización y crecimiento sin violar su catalogación. Además, su ubicación céntrica dificulta el acceso en casos de urgencia y emergencia, ya que queda atrapado en el centro de la ciudad.

Otro punto importante son los cambios en el modelo de salud. “La desaparición del Seguro Popular y el doloroso cambio del modelo de salud en México han exigido una adaptación constante. La pandemia de COVID-19, si bien generó problemas de atención y suministros, también ayudó a solventar un poco los problemas económicos que teníamos”, dijo.

Respecto a los recursos humanos, comentó que los sueldos y prestaciones de los trabajadores de la salud a nivel nacional se han estancado, lo que limita el poder adquisitivo del personal y la capacidad del hospital para capacitarlos en nuevas tecnologías.

En tecnología y financiamiento explicó que la medicina se ha vuelto muy cara debido a la rápida obsolescencia tecnológica.

“La adquisición de nuevos medicamentos y dispositivos médicos se dificulta por la falta de estímulos fiscales y la imposibilidad de apalancarse con créditos. No obstante, se han logrado alianzas estratégicas con empresas privadas para modernizar áreas clave como el laboratorio y la imaginología”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Bomberos de Saltillo capacitan a guías y senderistas en primeros auxilios en entornos naturales

A estos desafíos se suman las deudas que mantienen el municipio de Saltillo, el IMSS, PEMEX y el ISSSTE, con demandas jurídicas en curso.

RETOS

Para Lauro Cortés, los desafíos a enfrentar son la solución de los problemas financieros de manera armónica y con eficacia. “Los temas jurídicos están ahora en manos de las instancias legales de la universidad”, concluyó.

Asimismo, apela a la buena voluntad de parte de todos los actores para que se reconozcan los documentos que acrediten y se hagan los pagos. Y con ello se avance en la modernización del hospital para evitar que agonice.