Beca Benito Juárez junio 2026: Calendario oficial de pagos para preparatoria y universidad del 15 al 26 de abril

El próximo pago de la Beca Benito Juárez está confirmado para el 15 al 26 de abril de 2026, del programa social dirigido a estudiantes de nivel medio superior en todo el país en escuelas públicas para otorgarles el pago bimestral de mil 900 pesos. De acuerdo con la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se contempla un esquema de dispersión organizada a través de un periodo de dos semanas a través de fechas asignadas por la letra inicial del primer apellido, correspondiente al bimestre mayo-junio. También se entregarán apoyos económicos a los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra de Michoacán ambos de educación superior.

CALENDARIO OFICIAL Los pagos se organizan de la siguiente forma: - Lunes 15 de abril: Letras A y B;

- Martes 16 de abril: Letra C;

- Miércoles 17 de abril: Letras D, E y F;

- Jueves 18 de abril: Letra G;

- Viernes 19 de abril: Letras H, I, J, K y L;

- Lunes 22 de abril: Letra M;

- Martes 23 de abril: Letras N, Ñ, O, P y Q;

- Miércoles 24 de abril: Letra R;

- Jueves 25 de abril: Letra S;

- Viernes 26 de abril: Letras T, U, V, W, X, Y y Z Este pago representa al último previo al cierre presente ciclo escolar, ya que la entrega de los recursos económicos cubren 10 mes del años, el periodo de duración de las actividades académicas y dejando fuera las vacaciones. Por lo que, los depósitos se reanudarían una vez que inicie el siguiente ciclo lectivo.

COMO VERIFICAR SI YA TE REALIZARON EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ Existen distintas formas para confirmar la recepción del depósito: - Buscador de Estatus: ingresar al portal oficial con la CURP para consultar la información del pago. - Por teléfono: marcar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. - Aplicación móvil: descargar la app del Banco del Bienestar y revisar el saldo disponible. - Cajeros automáticos: acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar.

¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social. MONTOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 El programa social entrega el monto de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional. Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar. La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior inscritos en preparatorias públicas del país. Cada beneficiario recibe un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por corresponder a vacaciones. ¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ? Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática. Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente.

¿QUÉ ES LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO? La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa federal dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. Características principales del apoyo: - Monto: 5,800 pesos bimestrales

- Duración por ciclo escolar: 5 bimestres

- Periodo no cubierto: julio-agosto

- Duración máxima del apoyo: hasta 45 mensualidades En el caso de estudiantes que cursan Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 mensualidades.

¿QUÉ ES LA BECA GERTRUDIS BOCANEGRA? La Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ está dirigida a estudiantes de Michoacán y Chiapas de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención. Con el fin de impulsar a más de 80 mil estudiantes de Universidad, a través del pago de mil 900 pesos bimestrales. Su objetivo es que los beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus traslados a las instituciones educativas.

PROGRAMAS SOCIALES QUE ESTARÁN SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE Cabe destacar que no son todos los programas sociales presentan pausas en su dispersión de pagos, se trata de tres apoyos con suspensiones temporales, por lo que sí regresarán: - Beca Rita Cetina;

- Beca de Educación Media Superior Benito Juárez;

- Jóvenes Escribiendo el Futuro. Como ya lo recalcamos, los pagos regresarán; por lo que no significa una cancelación definitiva, esto debido a que se ajustan de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del cual la mayoría de las instituciones se basa para planear sus actividades y el mismo en el que la CNBBBJ se respalda para entregar los apoyos económicos para niños, niñas y jóvenes. Esta suspensión ocurre durante los meses de vacaciones (cuando no hay clases) en los meses de julio y agosto; por lo que no habrá pagos en ese bimestre. ¿QUIÉNES SE VERÁN AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN? Los principales afectados son aquellos beneficiarios (estudiantes) de las becas Beca Rita Cetina de secundaria y primaria, Beca Benito Juárez Media Superior para preparatorias y Jóvenes Escribiendo el Futuro para licenciatura, técnico superior universitario o profesional en instituciones públicas. Según las reglas de operación de los programas sociales se detalla que los pagos se realizarán durante los 10 meses que dura el ciclo escolar de la SEP. Instituciones públicas se basan principalmente en el calendario oficial de Educación Pública para implementar sus actividades. Es importante informar que esperan reanudar los pagos cuando inicie el próximo ciclo escolar; aunque las y los beneficiarios deberán esperar la confirmación oficial que compartan las autoridades en sus redes sociales.

CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONES Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León. También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario: - Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas - Sábados: de 9:00 a 14:00 horas La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.

Publicidad