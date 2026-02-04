Hasta cuándo me darán cita, si inicio mi trámite de visa en febrero de 2026

Aunque, con la llegada del Mundial de la FIFA, el Departamento de Estado tiene el propósito de reducir a 90 días el tiempo de espera para la visa en todos los consulados, pero está por verse si lo cumple.

Según el Servicio Oficial de Citas para Visa, de la Embajada de EU en México, los tiempos de espera van desde 11 meses a más de un año y medio para la visa de turista (B1/B2), la cual permite entrar al país para realizar actividades recreativas, personales y de negocios no remunerados, siendo el tipo de visado con más alta demanda.

En los últimos años, los tiempos de espera aumentaron debido a la gran cantidad de solicitudes y la capacidad limitada de atención en cada sede, pese a que pagues la tarifa y completes tu formulario en enero, la cita para entrevista podrá asignarse meses después hasta años.

Cada embajada y consulado instalada en diversas ciudades de México maneja tiempos diversos, por lo que la anticipación es la clave para evitar contratiempos en los planes de viaje.

Si decides comenzar el trámite para obtener la visa americana en febrero de 2026, debes considerar que la cita para tu entrevista no será inmediata, esto debido a que requiere un proceso de planeación por la alta demanda.

¿CUÁNDO HAY CITAS PARA TRAMITAR LA VISA DE TURISTA POR PRIMERA VEZ?

Es decir, si inicias el trámite para la emisión de la visa americana en fabrero de 2026, debes tener en cuenta las fechas próximas para entrevistas de primera vez.

Pero, si pensabas que tendrías la aprobación de la visa para este año, es probable que así sea, ya que hay fechas disponibles para algunos próximos días y meses de 2026 hasta algunas fechas de 2027; según el Servicio Oficial de Citas para Visa, estos son días estimados:

- Nogales: 4 de febrero de 2026;

- Guadalajara: 7 de febrero de 2026;

- Hermosillo: 6 de febrero de 2026;

- Ciudad de México: 8 de febrero de 2026;

- Mérida: 15 de marzo de 2026;

- Tijuana: 31 de marzo de 2026;

- Nuevo Laredo: 16 de junio de 2026;

- Matamoros: 26 de junio de 2026;

- Monterrey: 16 de julio de 2026;

- Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

Recuerda que existe una alta demanda de solicitudes, por lo que es necesario planificar con mucha anticipación la cita; así que es recomendable agendar la cita lo antes posible para asegurar un lugar en el calendario.

¿QUÉ SE TOMA EN CUENTA PARA APROBAR LA VISA?

Aunque no sólo es importante tener una cita programada, también debes tomar en cuenta la importancia de demostrar que será un viaje temporal y que tienes lazos fuertes con México, como: un trabajo estable, estar estudiando, tener familia directa en México, poseer propiedades o compromisos personales.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que tramitas la visa, estos son los documentos que se necesitan:

- Pasaporte mexicano vigente:

- Formulario DS-160 y pago;

- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista.

Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa.

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ

El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable.

3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco).

5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios.

6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje.

7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía.

8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.

Deberás acudir con:

- Pasaporte;

- Confirmación impresa del DS-160;

- Comprobante de pago;

- Confirmación de la cita.

No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA?

Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares.

La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares.

Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO?

Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas.

Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista.

En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago.

¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE?

El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso.

Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire.

¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR?

Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema.

NUEVAS FORMA DE PAGO

A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud.

Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en:

- Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío);

- Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales.

Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

¿CÓMO HACER EL PAGO?

Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos:

- Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

ENTREGA DE VISA

Otro cambio implementado por la Embajada de Estados Unidos en México es el costo de entrega de la visa.

Por lo que si tu visa es aprobada, tienes tres opciones para tener en tus manos el documento:

- Si deseas recibirla en tu domicilio, deberás pagar $400 pesos mexicanos;

- Si prefieres recogerla en una sucursal de DHL, deberás pagar $320 pesos mexicanos;

- Si decides recogerla directamente en el CAS, será sin costo adicional.