Noticias para el fin de semana: Pronóstico de clima, Claudia Sheinbaum nombra como “histórica” la inversión en infraestructura educativa y ¡Artemis II ya está de regreso!

MÉXICO

→ Se aproxima Frente Frío 44 a México; azotará con heladas de -10 grados, lluvias, granizadas y fuertes vientos a estos estados: Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

→ ‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum : La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante la Cuarta Transformación superará lo destinado en los 18 años previos, marcando un nuevo referente en el sector.

INTERNACIONAL

→ Artemis II: Cápsula de Orión se separa del módulo para iniciar su caída libre y ameriza en el Pacífico : En punto de las 18:07 horas de México, la cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego.

→ Kamala Harris ‘está pensando’ ser nuevamente candidata presidencial de EU en 2028 : La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está considerando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra el actual mandatario Donald Trump en 2024.

COAHUILA

→ Detienen a cinco personas tras cateo, en Saltillo: Tras ingresar al inmueble, se sorprendió a cuatro personas en la sala principal consumiendo cristal. Dos de ellas intentaron huir por las azoteas, lo que desató una persecución que culminó con su aseguramiento.

→ Localizan en San Luis Potosí camioneta robada en autolavado de Saltillo : Tras un rastreo por cámaras del C4 y labor de policía cibernética, ubican una Chevrolet Trax sustraída en la colonia Oceanía; hay un sospechoso identificado.

→ Choque entre tren y camión de personal deja un fallecido y 15 heridos, en Saltillo : Una persona sin vida y al menos 15 trabajadores lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada en Saltillo, luego de que un tren impactara un transporte de personal de la empresa DM Control.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Triunfo de Tigres en el Volcán: Ventaja ante Seattle en la Ida de Concacaf Champions Cup 2026 : UANL derrotó 2-0 al Sounders en el Estadio Universitario, y dio un paso importante rumbo a las Semifinales; el cuadro felino resolvió en casa una serie cerrada y viajará con ventaja para la Vuelta.

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro, taller de Mario Bros, BTS en el cine, Coachella y el regreso de ‘Euphoria’ al streaming : El cierre de las vacaciones de Semana Santa trae opciones de entretenimiento para niños y adolescentes en casa y la ciudad.

→ Neymar vs Messi en la MLS: FC Cincinnati busca dar el golpe con el fichaje del astro brasileño : El club de Estados Unidos habría iniciado contactos preliminares con el entorno del aún jugador del Santos para evaluar su posible llegada a la MLS.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Saltillenses destacan en Campeonato Regional de Pokémon en Querétaro : Los jugadores resaltaron que el crecimiento del nivel depende del fortalecimiento de la comunidad, mediante torneos locales, entrenamientos constantes y la incorporación de nuevos participantes.

→ Así puedes obtener tu credencial de salud en México este 2026 : El proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud en México comenzará en abril de 2026 y será un paso obligatorio para acceder a servicios médicos y medicamentos sin costo.