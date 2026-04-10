Noticias para el fin de semana: Pronóstico de clima, Claudia Sheinbaum nombra como “histórica” la inversión en infraestructura educativa y ¡Artemis II ya está de regreso!

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/ 10 abril 2026
    Noticias para el fin de semana: Pronóstico de clima, Claudia Sheinbaum nombra como “histórica” la inversión en infraestructura educativa y ¡Artemis II ya está de regreso!

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima Frente Frío 44 a México; azotará con heladas de -10 grados, lluvias, granizadas y fuertes vientos a estos estados: Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante la Cuarta Transformación superará lo destinado en los 18 años previos, marcando un nuevo referente en el sector.

INTERNACIONAL

Artemis II: Cápsula de Orión se separa del módulo para iniciar su caída libre y ameriza en el Pacífico: En punto de las 18:07 horas de México, la cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego.

Kamala Harris ‘está pensando’ ser nuevamente candidata presidencial de EU en 2028: La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está considerando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra el actual mandatario Donald Trump en 2024.

COAHUILA

Detienen a cinco personas tras cateo, en Saltillo: Tras ingresar al inmueble, se sorprendió a cuatro personas en la sala principal consumiendo cristal. Dos de ellas intentaron huir por las azoteas, lo que desató una persecución que culminó con su aseguramiento.

Localizan en San Luis Potosí camioneta robada en autolavado de Saltillo: Tras un rastreo por cámaras del C4 y labor de policía cibernética, ubican una Chevrolet Trax sustraída en la colonia Oceanía; hay un sospechoso identificado.

Choque entre tren y camión de personal deja un fallecido y 15 heridos, en Saltillo: Una persona sin vida y al menos 15 trabajadores lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada en Saltillo, luego de que un tren impactara un transporte de personal de la empresa DM Control.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Triunfo de Tigres en el Volcán: Ventaja ante Seattle en la Ida de Concacaf Champions Cup 2026: UANL derrotó 2-0 al Sounders en el Estadio Universitario, y dio un paso importante rumbo a las Semifinales; el cuadro felino resolvió en casa una serie cerrada y viajará con ventaja para la Vuelta.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro, taller de Mario Bros, BTS en el cine, Coachella y el regreso de ‘Euphoria’ al streaming: El cierre de las vacaciones de Semana Santa trae opciones de entretenimiento para niños y adolescentes en casa y la ciudad.

Neymar vs Messi en la MLS: FC Cincinnati busca dar el golpe con el fichaje del astro brasileño: El club de Estados Unidos habría iniciado contactos preliminares con el entorno del aún jugador del Santos para evaluar su posible llegada a la MLS.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Saltillenses destacan en Campeonato Regional de Pokémon en Querétaro: Los jugadores resaltaron que el crecimiento del nivel depende del fortalecimiento de la comunidad, mediante torneos locales, entrenamientos constantes y la incorporación de nuevos participantes.

Así puedes obtener tu credencial de salud en México este 2026: El proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud en México comenzará en abril de 2026 y será un paso obligatorio para acceder a servicios médicos y medicamentos sin costo.

Cómo usar INAPAM para mejorar tu pensión del IMSS paso a paso: Con programas como Vinculación Productiva, los adultos mayores pueden generar más cotizaciones y mejorar sus ingresos en el retiro.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

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Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

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