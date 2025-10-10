‘Raymond’ y ‘Priscilla’ activan alertas por lluvias intensas en México; se forma ‘Karen’ en el Atlántico

Para este viernes 10 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre las intensas precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas, que se presentarán y provocarán encharcamientos, deslaves e inundaciones. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Ciclón y Frente Frío... Lluvias torrenciales y vientos para Baja California, Baja California Sur y Sonora

’RAYMOND’ La tormenta tropical ‘Raymond’ se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán, generando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste), así como lluvias muy fuertes en Nayarit. Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Nayarit, Sinaloa y Guerrero; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas. Actualmente, se ubica a 100 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 155 km al oeste de Punta San Telmo, Michoacán. Presentan vientos máximos sostenidos a 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

'PRISCILLA' A su vez, se prevé que 'Priscilla' se degrade a ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur. No obstante, mantendrá vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península. A su vez, los desprendimientos nubosos asociados a su circulación, generarán intervalos de chubascos en Baja California. 'Priscilla' se localiza a 185 km al oeste-suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur, y a 315 km al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos a 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el norte a 7 km/h. Presenta lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California. Aemás de vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, junto a oleaje de 2.0 a 3.0 metros, en la costa occidental de la península de Baja California. Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

'KAREN' El SMN informó que se ha formado la tormenta subtropical 'Karen' en el Atlántico Norte. Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para territorio mexicano. Su centro se encuentra a 880 km al nor-noroeste de las Azores y a cinco mil 535 km al noreste de las costas de Quintana Roo, con un desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h. Con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. 'JERRY' Por otro lado, 'Jerry' también se formó como tormenta tropical en el Atlántico central, se localiza a cuatro mil 640 km al este de Cancún, Quintana Roo; muy lejos de las costas mexicanas. Actualmente, cuanta con un desplazamiento hacia el oeste a 39 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. CLIMA PARA EL RESTO DE MÉXICO Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa; chubascos en Zacatecas, Durango y Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Chihuahua. Finalmente, la aproximación de una onda tropical número 37 a la península de Yucatán, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.