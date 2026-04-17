Canasta básica se mantiene en 910 pesos: Profeco refuerza acuerdo contra la inflación

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/ 17 abril 2026
    Canasta básica se mantiene en 910 pesos: Profeco refuerza acuerdo contra la inflación
    La Profeco confirmó que productores y comercios mantendrán el precio de la canasta básica en 910 pesos como parte del Pacic. Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

El acuerdo incluye medidas para estabilizar productos clave y facilitar su identificación en tiendas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que se mantiene vigente el acuerdo para fijar en 910 pesos el precio máximo de la canasta básica en México. Esta medida forma parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), una estrategia impulsada para proteger el poder adquisitivo de las familias ante el alza de precios.

El compromiso fue alcanzado entre productores, comercializadores y tiendas de autoservicio, quienes reiteraron su disposición de sostener este precio en los 24 productos esenciales que integran la canasta.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-lanza-plan-para-contener-inflacion-y-evitar-alza-en-la-canasta-basica-CF20070064

¿Qué incluye el acuerdo de la Profeco?

De acuerdo con la dependencia, el objetivo principal es evitar incrementos desmedidos en productos de alta demanda. Para ello, se establecieron acciones específicas que buscan mantener estabilidad en el mercado.

Principales puntos del acuerdo

- Precio máximo de la canasta básica en 910 pesos

- Participación de productores y cadenas comerciales

- Estabilización de precios en productos clave

- Señalización de los productos en tiendas

Este esquema busca que los consumidores puedan identificar fácilmente los artículos incluidos y adquirirlos sin pagar más del precio establecido.

Productos clave: enfoque en perecederos

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el esfuerzo por reducir el costo de alimentos perecederos, que suelen ser los más volátiles en precio.

Productos con atención especial

- Jitomate

- Tortilla

- Carne

- Papa

- Chile

En particular, se busca disminuir el precio del jitomate y mantener estable el costo de la tortilla, dos de los productos más consumidos en el país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/regresa-este-viernes-productos-basicos-a-un-peso-estaran-disponibles-con-mercadito-de-a-peso-BE20068955

¿Cómo beneficiará a los consumidores?

El mantenimiento del precio de la canasta básica representa un alivio para millones de hogares mexicanos, especialmente en un contexto económico donde los alimentos suelen registrar incrementos constantes.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

- Mayor control del gasto familiar

- Acceso a productos esenciales a precio regulado

- Transparencia en precios dentro de tiendas

- Facilidad para comparar costos

Además, la señalización en supermercados permitirá a los consumidores ubicar rápidamente los productos incluidos en el programa.

Monitoreo constante de precios

La Profeco también anunció que continuará vigilando el cumplimiento de este acuerdo mediante su plataforma Quién es Quién en los Precios, donde se publican los costos mínimos y máximos de los productos.

Este monitoreo busca garantizar que las tiendas respeten el precio pactado y que los consumidores cuenten con información actualizada para tomar mejores decisiones de compra.

Un esfuerzo conjunto contra la inflación

El acuerdo para mantener la canasta básica en 910 pesos refleja una estrategia coordinada entre el gobierno y el sector privado para enfrentar la inflación. Si bien no elimina por completo el impacto de los aumentos en otros productos, sí representa un paso importante para contener el alza en alimentos esenciales.

En un entorno económico desafiante, este tipo de medidas buscan dar estabilidad y certidumbre a las familias mexicanas, al tiempo que promueven una mayor transparencia en el mercado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alza-en-canasta-basica-pegara-a-familias-en-ramos-arizpe-AE20066666

La continuidad de este acuerdo será clave para evaluar su impacto en el mediano plazo y determinar si se requieren nuevos ajustes para seguir protegiendo el bolsillo de los consumidores.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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