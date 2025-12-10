‘Con México no se juega’: Sheinbaum descarta tropas de EU en suelo nacional

Noticias
/ 10 diciembre 2025
    ‘Con México no se juega’: Sheinbaum descarta tropas de EU en suelo nacional
    Insistió en que la seguridad debe garantizarla únicamente el Estado mexicano bajo su soberanía. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Diplomacia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

La Mandataria descartó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en México, tras la oferta de cooperación presentada por Estados Unidos

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este martes que su gobierno no aceptará una intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional, pese a las insinuaciones de su par estadounidense, Donald Trump, de desplegar fuerzas extranjeras para combatir al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció la disposición de Washington para colaborar en materia de seguridad, pero advirtió que dicha cooperación debe ocurrir bajo parámetros de respeto a la soberanía, integridad territorial y sin subordinación.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a EU reconocer disponibilidad de agua para cumplir Tratado de 1944

La mandataria recordó que México ha sido históricamente escenario de intervenciones ajenas, y sostuvo que esta experiencia obliga a mantener una postura firme: cualquier oferta de intervención debe rechazarse de plano. “No va a ocurrir”, declaró.

Sheinbaum explicó que la colaboración con agencias estadounidenses puede mantenerse en ámbitos como intercambio de información o inteligencia —siempre regulados legalmente—, pero reiteró que la presencia de tropas o fuerzas armadas extranjeras en México está descartada.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta

La negativa se produce en medio de las presiones internacionales para que Estados Unidos intervenga de forma directa en la lucha contra los cárteles de la droga en México, lo que ha generado un amplio debate sobre soberanía, derechos humanos y eficacia de las estrategias de seguridad.

La Presidenta instó a que la cooperación bilateral se mantenga bajo un enfoque de colaboración sin subordinación, y enfatizó que la responsabilidad de garantizar la seguridad recae exclusivamente en las autoridades mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Muere por presuntamente activar mina terrestre en Doctor Coss, Nuevo León

De igual forma, Sheinbaum llamó a la sociedad a definir con claridad quiénes están a favor de la soberanía nacional y quiénes promueven la intervención extranjera, refiriéndose a sectores que, desde su perspectiva, han abogado por entregas de control a gobiernos extranjeros.

Este posicionamiento reafirma la línea diplomática de su administración: mantener relaciones bilaterales con Estados Unidos, sin comprometer la autonomía de las instituciones mexicanas ni permitir la presencia de fuerzas armadas foráneas en el país. Con información de Milenio

Temas


Diplomacia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre