‘Con México no se juega’: Sheinbaum descarta tropas de EU en suelo nacional

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este martes que su gobierno no aceptará una intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional, pese a las insinuaciones de su par estadounidense, Donald Trump, de desplegar fuerzas extranjeras para combatir al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció la disposición de Washington para colaborar en materia de seguridad, pero advirtió que dicha cooperación debe ocurrir bajo parámetros de respeto a la soberanía, integridad territorial y sin subordinación.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a EU reconocer disponibilidad de agua para cumplir Tratado de 1944

La mandataria recordó que México ha sido históricamente escenario de intervenciones ajenas, y sostuvo que esta experiencia obliga a mantener una postura firme: cualquier oferta de intervención debe rechazarse de plano. “No va a ocurrir”, declaró.

Sheinbaum explicó que la colaboración con agencias estadounidenses puede mantenerse en ámbitos como intercambio de información o inteligencia —siempre regulados legalmente—, pero reiteró que la presencia de tropas o fuerzas armadas extranjeras en México está descartada.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta

La negativa se produce en medio de las presiones internacionales para que Estados Unidos intervenga de forma directa en la lucha contra los cárteles de la droga en México, lo que ha generado un amplio debate sobre soberanía, derechos humanos y eficacia de las estrategias de seguridad.

La Presidenta instó a que la cooperación bilateral se mantenga bajo un enfoque de colaboración sin subordinación, y enfatizó que la responsabilidad de garantizar la seguridad recae exclusivamente en las autoridades mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Muere por presuntamente activar mina terrestre en Doctor Coss, Nuevo León

De igual forma, Sheinbaum llamó a la sociedad a definir con claridad quiénes están a favor de la soberanía nacional y quiénes promueven la intervención extranjera, refiriéndose a sectores que, desde su perspectiva, han abogado por entregas de control a gobiernos extranjeros.

Este posicionamiento reafirma la línea diplomática de su administración: mantener relaciones bilaterales con Estados Unidos, sin comprometer la autonomía de las instituciones mexicanas ni permitir la presencia de fuerzas armadas foráneas en el país. Con información de Milenio