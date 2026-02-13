Duarte a prisión preventiva y Sheinbaum responde: ‘No nos corresponde’; apunta al Poder Judicial

CDMX.- Después de que un juez dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Poder Judicial “tendrá que tomar su decisión”.

En su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero, realizada en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el caso corresponde al ámbito ministerial y judicial, y que el Ejecutivo federal no interviene en la determinación de medidas cautelares.

“No nos corresponde en este caso a nosotros. Cuando hay una denuncia penal, la Fiscalía abre su carpeta y abre ante un juez la orden de aprehensión en su caso y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, dijo.

Al referirse a la supuesta inyección de agua con sal a niños y niñas con cáncer durante el gobierno del exmandatario, Sheinbaum consideró que, de confirmarse, se trataría de una conducta ilícita. “Es un fraude y un delito”, afirmó.

La presidenta vinculó ese señalamiento con el esquema de operación del Seguro Popular, al señalar que, en ese modelo, se transferían recursos a los estados para la adquisición de medicamentos, lo que —dijo— permitió la ocurrencia de casos en los que no se habría destinado el dinero a ese fin.

“Fíjense, antes no había, con el famoso Seguro Popular que tanto defienden, se daba el dinero a los estados y los estados compraban los medicamentos, y se llegaron a dar casos como este de Veracruz, en donde en vez de comprar medicamentos, pues se robaron el dinero”, declaró.

Añadió que, bajo ese planteamiento, se habría afectado la atención médica de menores con cáncer. “Y en vez de dar medicamentos, pues dieron otra cosa. Imagínense a niños enfermos de eso, en efecto tienes razón, eso sí no lo dicen, se les olvidó y era en el esquema de la distribución de los recursos a los estados”, señaló.

Sheinbaum insistió en que, ante una denuncia penal, la Fiscalía integra la carpeta de investigación y presenta el caso ante un juez, por lo que la definición sobre el proceso y sus determinaciones corresponde a las autoridades judiciales.