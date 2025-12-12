Estados Unidos prevé para 2026 un aumento de 2% en el volumen de producción de leche mexicana

En 2026, la producción de leche en México alcanzará los 14.27 millones de toneladas métricas, es decir, un aumento del 2 por ciento. El sector seguirá liderado por grandes empresas mexicanas como Lala, Alpura y GAQSA.

Se estima que, al cierre de 2025, el volumen será de 13.97 millones de toneladas métricas, lo que también significó un repunte respecto de 2024.

El aumento será resultado de los incrementos previstos en la producción y el consumo de leche, impulsados por una mayor modernización e inversión, estableció la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La integración de granjas más pequeñas y menos eficientes en cooperativas más grandes ha facilitado la difusión de técnicas mejoradas y modernizadas, lideradas por las referidas empresas nacionales, agrega el reporte.

La mayor parte de la leche líquida de México proviene de explotaciones lecheras intensivas ubicadas en regiones específicas de alta productividad:

La Región de La Laguna (Coahuila y Durango) es una “árida región” que constituye “el principal centro lechero de México en términos de volumen... Los productores aquí operan granjas a gran escala con tecnología avanzada”, destaca el USDA.

A la creciente demanda del producto contribuyen, por una parte, el crecimiento demográfico, principalmente en zonas urbanas, y, por otra, el programa de gobierno “Leche para el Bienestar”.

La secretaría estadounidense considera que en las “regiones intensivas del norte” del país, como La Laguna y Chihuahua, “reciben constantemente los precios más altos del país”.

“Esto se debe a sus operaciones a gran escala que producen leche con un alto contenido de sólidos de vacas Holstein, junto con contratos sólidos y formales con importantes procesadoras como Lala y Alpura”, explica.

Para el siguiente año, se prevé que las importaciones de leche alcancen las 38 mil toneladas métricas, lo que representa un aumento del 9 por ciento.

Un incremento “significativo” en el número de clientes en restaurantes y cafeterías se traducirá en un mayor consumo de leche para bebidas, cocina y postres.

“A pesar del continuo impulso del gobierno por la autosuficiencia láctea, se anticipa que probablemente se necesitarán importaciones para complementar la producción nacional y así satisfacer el mayor consumo interno previsto”.

Mientras tanto, para este año, las importaciones del artículo en 2025 se calculan en 35 mil toneladas métricas, una disminución del 8 por ciento.

Esta disminución se debe en parte a los desafíos logísticos para importar y distribuir leche líquida, así como a los requisitos de infraestructura de la cadena de frío.

La mayor parte de los lácteos importados por México es leche en polvo, que posteriormente se reconstituye en leche líquida para programas sociales gubernamentales y otros usos.

Los importadores y procesadores nacionales se centran cada vez más en productos como queso, mantequilla y yogur.

Por otra parte, se pronostica que las exportaciones de leche en 2026 serán de 10 mil toneladas métricas, lo que representa un descenso del 17 por ciento.

El enfoque principal de México es satisfacer su creciente demanda interna de leche, lo que deja pocos excedentes para la exportación.

“Una parte significativa de las exportaciones mexicanas de leche líquida a Estados Unidos se concentra en los estados fronterizos del norte”.

Este año se estiman exportaciones totales por el orden de las 12 mil toneladas métricas, “especialmente al mercado estadounidense”.

“Si bien México es un gran importador de productos lácteos estadounidenses, sus exportaciones a su vecino del norte son limitadas”, refiere también el United States Department of Agriculture.